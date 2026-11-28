Compartir Sigue a GOAL en Google

Abdallah Sima hizo historia el sábado al marcar los cinco goles del Lens en su remontada por 5-2 ante el Angers. El exdelantero del Brighton anotó cinco veces en 38 minutos y se convirtió en el primer jugador que marca cinco goles en un partido de una de las cinco grandes ligas europeas desde Luka Jovic en 2018. Además, dio al nuevo entrenador, Didier Digard, su primera victoria.

Anuncios

Los cinco goles de Sima en una actuación extraordinaria

Sima firmó una de las actuaciones más extraordinarias de la temporada al marcar los cinco goles con los que el Lens remontó para ganar 5-2 al Angers en la Ligue 1. Según BBC Sport, el internacional senegalés es el primer jugador que marca cinco goles en un partido de una de las cinco grandes ligas europeas desde que Jovic lo hiciera con el Eintracht Frankfurt ante el Fortuna Düsseldorf en octubre de 2018.

Sima empató en el minuto 43 para poner el 1-1 antes del descanso. El Angers volvió a adelantarse poco después de la reanudación, pero el delantero marcó en los minutos 64, 70, 76 y 81 para completar la remontada.

Primer jugador con cinco goles en un partido de la Ligue 1 desde 2014

El último jugador que había marcado cinco goles en un partido de la Ligue 1 era Carlos Eduardo, con el Niza ante el Guingamp en octubre de 2014. Sima es solo el decimoséptimo futbolista que lo consigue en la historia de la máxima categoría francesa. Curiosamente, el entrenador del Lens, Digard, jugó junto a Eduardo en el Niza aquel día.

Antes de visitar al Angers, club en el que estuvo cedido, el jugador de 25 años solo había marcado un gol en seis partidos de Ligue 1 esta temporada. Le bastaron cinco tiros a puerta para anotar sus cinco tantos, cuatro de ellos en apenas 17 minutos.

Anuncios Anuncios

Sima da las gracias a sus compañeros

Tras el partido, Sima declaró a Ligue 1+: «Sinceramente, es algo excepcional. Puedo decir que es algo que se quedará conmigo para siempre. Grabado para toda la vida, eso seguro. Hablamos en el descanso y nos dijimos que teníamos que despertar. Eso hicimos y creo que lo merecimos».

Related Topics

También quiso reconocer la labor de sus compañeros: «Sin ellos habría sido complicado. Nunca habría marcado cinco goles. Les doy las gracias y estoy contento por haber marcado cinco goles. Pero para mí lo más importante es el colectivo».

Digard logra su primera victoria

Digard consiguió su primera victoria al frente del equipo después de asumir el cargo en un inicio de temporada turbulento, marcado por la oleada de destituciones de entrenadores en la Ligue 1 . Tras el partido, reconoció que la primera parte le había «molestado» y añadió: «Teníamos a un jugador en estado de gracia, pero los demás le asistieron magníficamente. Abdallah... era su día».

Anuncios

El Lens ocupa ahora la séptima posición y Digard espera que Sima mantenga este nivel.