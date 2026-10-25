Anthony Gordon, delantero del Barcelona, cree que el Clásico frente al Real Madrid, este domingo en el estadio "Spotify Camp Nou" en la décima jornada de LaLiga, será muy competitivo, señalando la dificultad de determinar al favorito para la victoria en un partido de esta magnitud.

Sobre si los jugadores del Barça se sienten favoritos para ganar el Clásico, el internacional inglés dijo en declaraciones a la cadena "ESPN": "Creo que hablar de favoritos pierde todo su sentido en este tipo de partidos. El encuentro puede ir en cualquier dirección, porque hay mucha tensión y competitividad, y el nivel técnico es muy alto".

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Y añadió Gordon: "En un partido de esta magnitud, cualquier jugador puede decidir el resultado en un solo instante. Por eso no creo que seamos los favoritos para ganar; veo el encuentro muy igualado y, como he dicho, estoy muy ilusionado con este partido".

Sobre sus pronósticos para el Clásico, dijo: "Creo que será un partido muy competitivo. El Real Madrid siempre es un gran equipo, ha gastado mucho dinero durante el verano, ha realizado buenos fichajes y ha incorporado jugadores nuevos a su plantilla".

Y continuó: "Tienen una plantilla muy fuerte y también han empezado bien la temporada. Por eso espero un encuentro difícil y muy competitivo; los partidos entre el Real Madrid y el Barcelona siempre son intensos y llenos de competitividad, así que estoy muy ilusionado por disputarlo".

Sobre la nota que le pone a su proceso de adaptación al Barça hasta ahora, la exestrella del Newcastle United dijo: "Si tuviera que elegir un número, me pondría un 7,5 sobre 10. Mi comienzo ha sido bueno, pero todavía soy capaz de ofrecer mucho más de lo que he dado hasta ahora".

Y agregó: "Por ejemplo, en el partido contra el Paris Saint-Germain, creo que podría haber dado más. Estos son los partidos en los que debo mostrar mi nivel de forma constante, porque si quiero convertirme en el jugador que aspiro a ser, tengo que mantener el máximo nivel en este tipo de grandes encuentros. Así que todavía me queda mucho trabajo; sí, ha sido un buen comienzo, pero el camino aún es largo para alcanzar el nivel que quiero lograr".



