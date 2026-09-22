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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Gordon: Gerrard es mi ídolo y este es el jugador que más me sorprendió en el Barcelona

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Primera División
A. Gordon
España
Inglaterra

La estrella inglesa se siente enormemente feliz dentro del Barcelona

Anthony Gordon ha dejado una fuerte impresión en su club, el Barcelona, tanto entre la afición como dentro del vestuario. El delantero inglés, que fue el primer fichaje veraniego del Barça, ya ha escuchado a la afición del Camp Nou corear su nombre, y a su excelente inicio solo le falta una cosa: marcar su primer gol con la Blaugrana.

Gordon declaró a los medios del club catalán: "Me siento inmensamente feliz y disfruto conociendo a mis compañeros de equipo y al cuerpo técnico. Me siento muy bien acogido".

Gordon ha participado hasta ahora en 7 partidos, y solo ha descansado en el encuentro ante el Racing, compitiendo con el alemán Karim Adeyemi, que ha sido titular en cinco partidos y ha entrado como suplente en dos.

Gordon manifestó, según recogió el diario "Mundo Deportivo", que el jugador con quien tiene mejor relación es el portero Joan García.

El inglés también reveló que el jugador que más le sorprende cada día es Marc Bernal.

En cuanto a su ídolo en el fútbol, dijo que Steven Gerrard es su jugador favorito, teniendo en cuenta que Gordon inició su carrera profesional en el Everton, aunque anteriormente se formó en las categorías inferiores del Liverpool.

Gordon también reveló un lado más personal, compartiendo algunos detalles entre bastidores, y explicó que su ritual antes de los partidos es comer tortitas, y que Nueva York es su destino favorito para pasar las vacaciones.

Señaló que le encanta todo del Barcelona, y mencionó que está aprendiendo a tocar la guitarra, que estudia catalán y español, que su libro favorito es "Sin piedad", y que escribe un diario, es decir, plasma sus pensamientos en unas memorias personales.

El internacional inglés se describe a sí mismo como un jugador "competitivo", y dice que su objetivo esta temporada es "ganarlo todo".

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