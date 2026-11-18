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Gonzalo Rodriguez recuerda sus 5 años en la Fiorentina, entre 2012 y 2017.

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El exdefensa argentino declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport:

«Davide Astori (su compañero en la Fiorentina, fallecido el pasado 4 de marzo de 2018 en Udine a causa de un infarto) está conmigo todos los días. Pensar que ya no está me destroza; se me saltan las lágrimas con solo hablar de ello. Era mi compañero en defensa, lo llevo y lo llevaré siempre conmigo. Todavía conservo una foto del último gol que marqué con la Fiorentina: Davide viene hacia mí y me abraza. Cuánta vida compartimos…».

«Borja Valero llevó las negociaciones para mi llegada a Italia. Yo ya había dado el visto bueno al traspaso, pero la Fiorentina solo me ficharía si él también iba, y los dos veníamos del Villarreal. Una noche me llamó y me dijo: “Gonzalo, haz las maletas, nos vamos a Florencia”».

«Primero con Montella y luego con Paulo Sousa jugábamos de maravilla, pero nunca llegamos a la Champions League. En 2013 estuvimos a un paso; después, en la última jornada, le señalaron al Milan un penalti inexistente y nosotros acabamos cuartos».

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Entonces solo se clasificaban para la Champions los tres primeros de la tabla. La Fiorentina terminó con 70 puntos, 2 menos que el Milan de Allegri, que en la última jornada de liga remontó para ganar 2-1 en Siena, que se había adelantado con un gol de Terzi en la primera parte.

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Después, en la segunda parte, tras las expulsiones por doble amarilla de Ambrosini por un lado y Terlizzi por el otro, el árbitro Bergonzi señaló un penalti por una falta de Felipe sobre Balotelli, que empató en el 84 antes del gol de la victoria de Mexes a 3 minutos del 90, que desató la alegría del directivo del Milan Adriano Galliani en la tribuna.

Gonzalo Rodriguez continúa la entrevista recordando la final de la Copa Italia perdida contra el Napoli en 2014: «Encajamos dos goles enseguida, todavía duele pensarlo. Y pensar que, pocos meses después, yo podría haber ido a jugar precisamente con ellos. Pero decidí no marcharme. Le dije a Pradè que era el capitán del equipo y que no quería irme. Sentía una gran responsabilidad».

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«En la Fiorentina creábamos un buen ambiente entre música y canciones. Yo tocaba la guitarra, Neto cantaba y Cuadrado bailaba. Los demás se morían de risa. ¿El que más desafinaba? Diría que Borja Valero, no sabe cantar. A Pepito Rossi, en cambio, le gusta el rap. Yo soy más de rock; en eso nunca coincidimos».

«¿Mi salida de la Fiorentina? No quiero crear polémica, han pasado años y soy feliz de todos modos. Me habría quedado encantado otra temporada, pero Corvino no lo permitió. Quería revolucionar el equipo y traer a algunos jugadores fieles a él. Nos hizo salir a mí, a Borja Valero y a otros. Cuando fui a hablar con él, me cerró un poco la puerta en las narices: ya lo había decidido».