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Gonzalo Rodriguez recuerda sus cinco años en la Fiorentina, entre 2012 y 2017.

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El exdefensa argentino declaró en una entrevista con La Gazzetta dello Sport:

«Davide Astori (su compañero en la Fiorentina, fallecido el pasado 4 de marzo de 2018 en Udine a causa de un infarto) está conmigo todos los días. Pensar que ya no está me destroza; me entran ganas de llorar con solo hablar de ello. Era mi compañero en defensa, lo llevo y lo llevaré siempre conmigo. Todavía conservo una foto del último gol que marqué con la Fiorentina: aparece Davide acercándose para abrazarme. Cuánta vida compartimos…».

«Borja Valero se encargó de las negociaciones para mi llegada a Italia. Yo ya había dado el visto bueno al traspaso, pero la Fiorentina solo me ficharía si él también iba, y los dos veníamos del Villarreal. Una noche me llamó y me dijo: “Gonzalo, haz las maletas, nos vamos a Florencia”».

«Primero con Montella y luego con Paulo Sousa jugábamos de maravilla, pero nunca llegamos a clasificarnos para la Champions League. En 2013 estuvimos a un paso; después, en la última jornada, le pitaron un penalti inexistente al Milan y nosotros acabamos cuartos».

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Entonces solo se clasificaban para la Champions los tres primeros de la tabla. La Fiorentina terminó con 70 puntos, dos menos que el Milan de Allegri, que en la última jornada de Liga remontó para ganar 2-1 en Siena, que se había adelantado con un gol de Terzi en la primera parte.

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Después, en la segunda parte, tras las expulsiones por doble amarilla de Ambrosini por un lado y Terlizzi por el otro, el árbitro Bergonzi señaló penalti por una falta de Felipe sobre Balotelli, que empató en el minuto 84 antes del gol de la victoria de Mexes a tres minutos del 90, que desató la alegría del directivo del Milan Adriano Galliani en la tribuna.

Gonzalo Rodriguez prosigue la entrevista recordando la final de la Copa Italia perdida ante el Napoli en 2014: «Encajamos dos goles enseguida; todavía duele pensarlo. Y fíjese que, pocos meses después, pude haber ido a jugar precisamente con ellos. Pero decidí que no quería marcharme. Le dije a Pradè que era el capitán del equipo y que no quería irme. Sentía una gran responsabilidad».

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«En la Fiorentina creábamos un buen ambiente con música y canciones. Yo tocaba la guitarra, Neto cantaba y Cuadrado bailaba. Los demás se morían de risa. ¿El que más desafinaba? Diría que Borja Valero, no sabe cantar. A Pepito Rossi, en cambio, le gusta el rap. Yo soy más de rock; en eso nunca coincidimos».

«¿Mi salida de la Fiorentina? No quiero crear polémica, han pasado años y soy feliz de todos modos. Me habría quedado encantado otra temporada, pero Corvino no lo permitió. Quería revolucionar el equipo y traer a algunos jugadores fieles a él. Nos echó a mí, a Borja Valero y a otros. Cuando fui a hablar con él, prácticamente me cerró la puerta en las narices: ya lo había decidido».