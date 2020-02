Gonzalo Pineda confesó que Pumas lo buscó

El auxiliar en Seattle Sounders confesó estar en contacto con la directiva de Universidad Nacional.

En el Clausura 2020 todo ha salido de maravilla para Pumas, algo que no podía presumir hasta el año pasado. El primer torneo de Míchel González generó muchas dudas, e incluso la afición pidió públicamente su destitución y la llegada de Memo Vázquez.

Gonzalo Pineda es parte de una nueva camada de entrenadores mexicanos, y actualmente trabaja como auxiliar en el de . En entrevista con ESPN, Gonzo confesó que ha tenido acercamientos con la directiva del Pedregal, aunque aún sin una propuesta formal.

“Estuvimos platicando (con los dirigentes), fue un poco platicar por dónde está mi carrera y decir a futuro qué pueda pasar. No hubo una oferta, he tenido ciertos acercamientos, pero más que nada saber cómo vamos”, reveló el Mundialista en 2006.

Más equipos

Igualmente, Pineda Reyes confesó tener aprecio por otro de los grandes de la , institución en la que le gustaría laborar cuando reciba su licencia UEFA: “Pumas es el equipo de mis amores, pero también me encariñé con . No quiero comprometer las cosas o ser candidato, creo que en algún punto llegará una oportunidad en esos clubes, pero no quiero forzar nada”.

Seattle Sounders es el vigente campeón de la , institución en la que se tiene un gran aprecio por el Gonzo, esperando tarde o temprano tener la oferta para encabezar el primer proyecto de su carrera.