Gonzalo Jara surge como candidato para el América: “Está muy entusiasmado"

El representante del chileno, Alan Silberman, reconoció a Goal que "ojalá se dé, pero el plazo se acaba”. El mercado de fichajes cierra este jueves.

El América sufrió dolorosas bajas que ha ido cubriendo en el periodo de transferencias, aunque aún no incorporan a ningún elemento defensivo. Sin embargo, las Águilas aún tendrían guardado otro importante fichaje, pues se especula que el chileno Gonzalo Jara vería con buenos ojos llegar al Nido en los próximos días.

De hecho, el representante del bicampeón de América con la Selección, Alan Silberman, le contó a Goal que el futbolista se siente motivado con la idea. “Está muy entusiasmado. Ojalá que se dé, pero el plazo se acaba”. Esto en función a que el mercado de fichajes para el Torneo Apertura 2019 tiene como fecha de cierre este jueves 5 de septiembre.

Eso sí, reconoció que todavía no recibió ninguna oferta del elenco azulcrema. “Yo no he recibido nada directo del club”. Además destacó su bajo costo en relación a los otros jugadores que suenan como opción: “Tiene una cláusula baja de salida con Estudiantes”.

Y es que según afirma el reporte del Diario Récord, los dirigidos por Miguel Herrera tendrían que desembolsar menos de un millón de dólares para hacerse con los servicios del defensor de la Roja, una cifra que fácilmente alcanzarían luego de las ventas que cristalizaron este verano.

.@TigresOficial, al acecho con cada 🇲🇽 que se va a Europa 🍽️ como hizo con Diego Reyes, Salcedo, Aquino, Salido, Omar Bravo, Kikín Fonseca, Guarch, Carlos Ochoa, entre otros pic.twitter.com/Xt0l308VxK — Goal (@goalmex) September 2, 2019

Actualmente, el defensa bicampeón de la tiene 34 años y milita con Estudiantes de la Plata de , club al que llegó en enero de este año y con el que tiene contrato hasta diciembre de 2020.

La buena relación con el delantero chileno Nicolás Castillo y la ilusión por cambiar de aires facilitarían el fichaje de uno de los estandartes de la fructífera etapa en la Selección chilena.