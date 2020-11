Gonzalo Jara se reencontrará con Pablo Guede

Gonzalo Jara no la ha pasado bien durante su estadía en el Mazatlán FC, al grado que para el Torneo Clausura 2021 ya no continuará en la institución.

De acuerdo al reporte de Medio Tiempo, el central chileno habría pedido su salida con el objetivo de reforzar a los de Tijuana, club en el que se reencontrará con Pablo Guede, quien fue técnico del hombre de La Roja en su paso por el extinto . Con esto, se transformará en el segundo nacional bajo las órdenes del exDT de después de Esteban Pavez, proveniente de Al-Nasr de Arabia Saudita.

"Después de un desastroso 2020, los Xolos de Tijuana siguen creyendo en el proyecto del entrenador Pablo Guede, a quien le buscan armar un equipo acorde con sus peticiones para volver a la Liguilla y para eso habrían llegado a un acuerdo con el defensa Gonzalo Jara, a quien ya dirigió en Monarcas", indica el citado medio.

Así, el ex Universidad de vivirá su tercera experiencia en la y defenderá su octava camiseta en el extranjero tras sus registros por West Bromwich Albion, , , 05, y los mencionados Canarios y el cuadro de Sinaloa. La undécima en su carrera profesional, desde que se inició en 2003 con .

