En un movimiento ofensivo sorpresivo que revela las intenciones del entrenador griego, Georgios Donis decidió cambiar sus cálculos tácticos antes del decisivo duelo ante Irak.

El director técnico de la selección saudí optó por apostar por una nueva arma en la línea delantera, en un intento por repartir el esfuerzo y preparar a todo su plantel para el sueño del título que se les resiste desde hace 23 años.

El diario saudí "Al Yaum" reveló que Donis tomó la decisión de dar a Abdullah Al Salem la oportunidad de liderar el ataque de Arabia Saudita como titular durante el enfrentamiento ante Irak, en el esperado encuentro correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo 27, que se disputará en el estadio Al Inma.

¿Por qué Al Salem?

La decisión del entrenador griego llegó tras la destacada actuación de Firas Al Buraikan ante Omán, ya que Donis desea dar a todos sus delanteros el ritmo de competición, y no desgastar a Al Buraikan antes de las rondas eliminatorias.

Donis busca preparar a Al Salem física y técnicamente para que sea una carta ganadora en las semifinales, en medio del deseo de Arabia Saudita de competir con fuerza por el título.

La selección saudí afronta el partido con la moral alta tras un arranque ideal en el torneo, ya que abrió su camino con una victoria sobre Kuwait por un gol a cero, antes de arrollar a su rival omaní con un contundente 3-0, asegurando así la clasificación de forma anticipada y buscando ahora el pleno de puntos y el liderato del grupo.

Arabia Saudita aspira a recuperar las glorias de la Copa del Golfo 27 y a romper la maldición de 23 años de ausencia del podio de campeones del Golfo, lo que empuja al cuerpo técnico a rotar y dar oportunidades a todos los jugadores para mantener a todo el grupo a punto.







