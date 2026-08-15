El Bayern Múnich alemán recibió un golpe preocupante durante sus últimos preparativos para el arranque de la nueva temporada, después de que el austriaco Konrad Laimer, centrocampista del equipo, sufriera una lesión que lo obligó a abandonar el partido amistoso ante el Leipzig pocos minutos después de su inicio.

Según el sitio "Bayern Inside", Laimer se lesionó durante el partido amistoso disputado este sábado, tras sentir dolores en la zona del muslo y la rodilla después de un balón dividido, y no pudo continuar jugando pese a su intento de permanecer sobre el terreno de juego.

El cuerpo técnico del Bayern Múnich no tardó mucho en tomar la decisión de sustituir al jugador, ya que Laimer recibió tratamiento antes de abandonar el campo afectado por la lesión, y el francés Sacha Boey entró en su lugar, tan solo unos 10 minutos después del comienzo del partido.

La lesión llega en un momento poco favorable para Laimer, que goza de la confianza del cuerpo técnico del Bayern Múnich, sobre todo porque renovó su contrato con el club recientemente y formaba parte del once titular en el que se apoyó el equipo en sus últimos partidos de preparación para la nueva temporada.

La afición del Bayern Múnich espera los resultados de las pruebas médicas a las que se someterá el jugador para determinar la naturaleza de la lesión, su gravedad y la posible duración de su ausencia, en un momento en el que el equipo corre contra el tiempo para alcanzar el máximo nivel de preparación antes del inicio de las competiciones de la nueva temporada.