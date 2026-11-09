Salem Al-Dosari recibió una sorpresa inesperada en relación con la carrera por la coronación del premio al mejor jugador de Asia, después de que el periodista y especialista en asuntos del fútbol asiático Badr Bal'abid revelara la clasificación final de los candidatos, que situó al capitán del Al-Hilal y de la selección saudí en el tercer puesto.

Bal'abid apareció en el programa "Dorina Ghair", hablando de su información sobre los resultados del premio, señalando que Firas Al-Buraikan ocupó el primer puesto, por delante del iraní Alireza Beiranvand, que quedó segundo, mientras que Salem Al-Dosari se conformó con el tercer puesto.

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Esta clasificación, de confirmarse oficialmente, representa un giro llamativo en la competición por el premio continental, especialmente porque Salem aspiraba a añadir un nuevo logro a su palmarés, después de haber ganado anteriormente el premio en dos ocasiones, en 2022 y 2025, y competía por convertirse en el primer jugador en conquistarlo tres veces.

A pesar de lo revelado por Bal'abid, el anuncio oficial de los ganadores sigue siendo lo decisivo para determinar la identidad del premiado, ya que todas las miradas continúan puestas en la gala de entrega de premios de la Confederación Asiática, para conocer el resultado final de la competición.

La importancia de la sorpresa aumenta además si se considera la posición de Salem Al-Dosari en el fútbol asiático durante los últimos años, después de haberse convertido en uno de los rostros saudíes más destacados a nivel continental y de haber logrado llevarse el premio dos veces en un corto periodo.

Su nominación por tercera vez reforzaba sus esperanzas de alcanzar una cifra histórica, pero la información revelada por Bal'abid abre la puerta a un final diferente para la carrera, a la espera de la confirmación oficial de los resultados.