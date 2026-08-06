En un comunicado emitido tras el de la Federación Internacional de Fútbol, la UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, insistió en que nada ha cambiado en lo relativo al boicot a los torneos organizados por la FIFA, ni en su postura respecto al presidente del organismo internacional, Gianni Infantino.

El diario As señaló: "Tras la reunión celebrada por la FIFA en Rabat y la carta aclaratoria que envió posteriormente a las 211 federaciones nacionales, la UEFA reafirmó su postura de no participación de las selecciones europeas en los torneos organizados por la FIFA, porque las condiciones necesarias para levantar este veto no se han cumplido".

En una nota enviada por la UEFA al diario As, la institución presidida por Aleksander Ceferin recordó su postura actual.

La UEFA afirmó: "Las federaciones de la UEFA han sido claras sobre las condiciones para no participar en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, debían retirarse las propuestas destinadas a privatizar los principales torneos y, en segundo lugar, debían ofrecerse garantías de que tales intentos de desvirtuar el juego no se repetirían jamás".

Y continuó: "Estas condiciones no se han cumplido. Además, la UEFA dejó claro de forma inequívoca en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Infantino. Y esta postura sigue vigente. En cuanto al anuncio de ayer, que indica que algunas personas que trabajan para el presidente de la FIFA (y cuya trayectoria profesional depende de su beneplácito) lo respaldan, no cambia nada".