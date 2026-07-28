Según un informe del periódico francés L'Equipe, el atacante de 23 años del Paris Saint-Germain ha decidido que quiere jugar la próxima temporada en el Liverpool FC.

Según la información, Barcola ya habría dado luz verde a los Reds y a su nuevo entrenador, Andoni Iraola, para un traspaso en el actual periodo de fichajes. Incluso ya habría tenido lugar una conversación personal con Iraola.

Ya hace unos días, L'Equipe y Fabrizio Romano informaron de forma coincidente de que Barcola planea no querer renovar su contrato con el PSG, vigente hasta finales de junio de 2028. Al campeón de la Liga de Campeones le habría gustado ofrecer al jugador de 23 años un nuevo contrato, pero tras varios meses de reflexión, el internacional francés habría decidido finalmente rechazar la oferta.

La principal razón es su situación deportiva en París, según se apunta. Aunque Barcola forma parte habitual de la rotación de Luis Enrique y aparece con frecuencia en el once inicial, en los partidos más importantes últimamente se ha quedado casi siempre con el papel de revulsivo.

Así, en la pasada temporada de la Liga de Campeones, Barcola empezó en el banquillo tanto en los dos partidos de semifinales contra el Bayern de Múnich como en la final contra el Arsenal FC y solo entró como suplente. Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia fueron los elegidos en las bandas.

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Bradley Barcola, también en el radar del Bayern de Múnich

Además del Liverpool, recientemente también se ha vinculado al Arsenal FC y al Chelsea FC como interesados. Asimismo, el Bayern estaría siguiendo a Barcola. Encajaría como sucesor a largo plazo de su compatriota Michael Olise si este abandonara el club en algún momento. Este verano, sin embargo, el muy comentado traspaso de Olise al Real Madrid probablemente dejaría de ser un tema como muy tarde si Yan Diomande firma con el conjunto blanco, como se espera.

Además, Luis Diaz es otro atacante del Bayern que está en el centro de los rumores de traspaso, ya que Al-Hilal estaría tentando al colombiano con un salario astronómico. No obstante, tampoco en el caso de Diaz parece probable que el Bayern le deje salir.

Otra cuestión distinta es si el Liverpool estaría dispuesto a cumplir con las exigencias económicas del PSG. El campeón francés pediría la friolera de 150 millones de euros por Barcola. En teoría, por tanto, sigue siendo posible que el extremo continúe una temporada más en París y que en 2027, a un año de que termine su contrato, pueda salir más barato.