¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Golpe para el Al-Ahly: Youssef Belaili es trasladado al hospital

Y. Belammari
Al Ahly SC vs ENPPI
Al Ahly SC
ENPPI
Premier League
Marruecos
Egipto

El exjugador del Raja sufrió una grave lesión

El marroquí Youssef Belammari, jugador del primer equipo de fútbol del Al Ahly egipcio, sufrió una lesión de esguince en la rodilla durante el partido amistoso del equipo ante el Badalona español, este miércoles en el estadio municipal "Bosc de Tosca" en España, en el marco de la preparación del gigante rojo para la nueva temporada.

Según lo anunciado por el Al Ahly a través de sus cuentas oficiales, el jugador fue trasladado al hospital para someterse a exámenes médicos y radiografías, con el fin de comprobar su estado y determinar la gravedad de la lesión, antes de tomar una decisión sobre la duración de su ausencia de los entrenamientos y los partidos.

Lee también

Salario elevado y ascenso rápido: nuevos detalles en el caso de "la amante de Infantino"

Hussein Kharja a Vigo: tus declaraciones son despreciables; ¿cómo hablas después de lo que hiciste con el Barcelona?

Se espera que los resultados de los exámenes médicos revelen la naturaleza de la lesión de forma más precisa, y si esta requerirá un periodo de tratamiento y rehabilitación prolongado antes de volver a la competición.

Premier League
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
ENPPI crest
ENPPI
ENP

El gigante rojo se prepara para enderezar la situación la próxima temporada, tras los múltiples fracasos que vivió el curso pasado, tanto a nivel continental como local, ya que el equipo no logró ganar ningún gran título.

El Al Ahly había anunciado el fichaje de Belammari por 3 temporadas y media, procedente del Raja Casablanca marroquí, el pasado mes de enero.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google