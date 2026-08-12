El marroquí Youssef Belammari, jugador del primer equipo de fútbol del Al Ahly egipcio, sufrió una lesión de esguince en la rodilla durante el partido amistoso del equipo ante el Badalona español, este miércoles en el estadio municipal "Bosc de Tosca" en España, en el marco de la preparación del gigante rojo para la nueva temporada.

Según lo anunciado por el Al Ahly a través de sus cuentas oficiales, el jugador fue trasladado al hospital para someterse a exámenes médicos y radiografías, con el fin de comprobar su estado y determinar la gravedad de la lesión, antes de tomar una decisión sobre la duración de su ausencia de los entrenamientos y los partidos.

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Se espera que los resultados de los exámenes médicos revelen la naturaleza de la lesión de forma más precisa, y si esta requerirá un periodo de tratamiento y rehabilitación prolongado antes de volver a la competición.

El gigante rojo se prepara para enderezar la situación la próxima temporada, tras los múltiples fracasos que vivió el curso pasado, tanto a nivel continental como local, ya que el equipo no logró ganar ningún gran título.

El Al Ahly había anunciado el fichaje de Belammari por 3 temporadas y media, procedente del Raja Casablanca marroquí, el pasado mes de enero.