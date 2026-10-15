Golpe inglés: el futuro de la estrella del Barcelona se complica cada vez más

El futuro del neerlandés Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, genera cada vez más interrogantes con el paso del tiempo.

El diario Sport señaló que De Jong, que está cerca de completar la última fase de su programa de recuperación, se encuentra ante una situación complicada, ya que la competencia en el centro del campo del equipo amenaza con reducir considerablemente su papel.

Además, dos de los clubes más destacados que habían mostrado interés en fichar a De Jong, el Manchester United y el Chelsea, han dado un paso atrás en sus intentos por incorporarlo.

Según lo publicado por el portal "TEAMtalk", el Manchester United y el Chelsea han descartado, por el momento, considerar el fichaje de Frenkie de Jong como una prioridad en el próximo mercado de invierno.

Su historial de lesiones en el último periodo, junto con las dudas acerca de su capacidad para mantener su estado físico, han llevado a ambos clubes a replantearse sus planes, una situación que limita las alternativas disponibles para el jugador neerlandés si finalmente decide plantearse salir del Barcelona.

Su situación deportiva tampoco parece sencilla, ya que el entrenador Hansi Flick cuenta con un gran número de opciones en el centro del campo, una posición donde la competencia es feroz. La presencia de Pedri, Rodri, Gavi, Marc Bernal, Fermín López y Dani Olmo, además de otros futbolistas, hace que las posibilidades de De Jong de recuperar su sitio en el once inicial sean muy complicadas.

De hecho, el técnico alemán ya ha empezado a buscar alternativas para aprovechar las cualidades del jugador neerlandés. En los últimos entrenamientos, Flick está probando a Frenkie en la posición de central, un puesto en el que ya jugó en etapas anteriores de su carrera y en el que su capacidad para construir el juego desde atrás podría resultar muy útil.

Esta posibilidad surge ante la acumulación de futbolistas en el centro del campo, además de la necesidad de encontrar soluciones en la línea defensiva, que también ha sufrido algunos problemas durante la temporada. Aun así, todavía no está claro si se trata de una opción puntual para un partido o una circunstancia determinada, o de un cambio definitivo de posición del jugador.

De Jong tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2029 y su objetivo principal en estos momentos sigue siendo recuperar plenamente su forma física y volver a la competición.

Pero el panorama ha cambiado notablemente: el jugador ya no tiene garantizado el papel protagonista del que disfrutó en las temporadas pasadas, y también parecen haberse reducido las opciones de encontrar un destino adecuado y atractivo para marcharse.

A pesar de todo ello, Frenkie siempre ha querido continuar en el Barcelona y hasta ahora no ha dado ninguna señal de cambiar de postura. Al contrario, su intención es dar la vuelta a la situación actual en su favor, convencido de que podrá arrebatar un puesto en el once inicial a la larga.