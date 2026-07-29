Golpe en el corazón del Barcelona: una larga ausencia aleja de los terrenos de juego al sustituto de Álvarez

El FC Barcelona recibió un duro golpe en su intento de fichar a un nuevo delantero durante el actual mercado de fichajes estival.

El delantero polaco Robert Lewandowski abandonó las filas del Barcelona tras el final de la temporada pasada, y su nombre se vinculó con el fichaje del argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, para sustituirlo la próxima temporada.

Ante la negativa del club de la capital española a desprenderse de su delantero argentino, el conjunto catalán comenzó a buscar un nuevo delantero, y la elección recayó sobre el francés Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth.

Pero el deseo del Barcelona de incorporar a Kroupi chocó con la negativa del Bournemouth a dejarlo salir, antes de que el jugador sufriera una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

La cadena "The Athletic" señaló que Kroupi sufrió una lesión en el pie durante la concentración de preparación para la nueva temporada, que el equipo disputó en Austria durante el periodo pasado, por lo que regresó a Inglaterra para someterse a las pruebas médicas necesarias.

Las pruebas revelaron que el jugador de 20 años necesitaba una operación quirúrgica, a la que ya se sometió este miércoles, confirmándose así su ausencia de los terrenos de juego por un periodo de entre 3 y 4 meses.

De este modo, Kroupi no volverá a los entrenamientos hasta octubre o noviembre de este año, lo que significa que se perderá una gran parte de la temporada, algo que complica su traspaso a un nuevo club.

El delantero francés ofreció un rendimiento destacado con el Bournemouth desde su llegada procedente del Lorient el pasado verano, disputando 35 partidos, en los que marcó 13 goles.

Los goles de Kroupi contribuyeron a la clasificación del Bournemouth para la Europa League, tras terminar en el sexto puesto de la tabla de la Premier League, bajo la dirección del entrenador español Andoni Iraola, antes de que lo sustituyera el alemán Marco Rose tras su marcha al Liverpool.