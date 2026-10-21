Pese a la emocionante victoria del Paris Saint-Germain sobre el Barcelona (4-2) ayer martes en la Liga de Campeones, el club francés aguarda con gran inquietud el diagnóstico de la lesión de su estrella georgiana Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia abandonó el Parque de los Príncipes lesionado tras un fuerte choque con Xavi Espart, jugador del Barcelona, lo que genera serios temores sobre la posibilidad de que haya sufrido una rotura del ligamento cruzado, según informó la cadena "Foot Mercato".

El extremo del Paris cayó de inmediato al suelo, lesionado en la rodilla, y las imágenes causaron una gran preocupación, ya que el jugador georgiano, que fue sustituido en el minuto 59, sentía un fuerte dolor y ni siquiera podía apoyar el pie en el suelo.

Los primeros informes no fueron tranquilizadores, ya que "Foot Mercato", citando al diario "L'Équipe", indicó que las pruebas preliminares realizadas tras el partido despertaron serios temores entre los allegados al jugador, hasta el punto de que ahora temen una rotura del ligamento cruzado de su rodilla.

Varios allegados al internacional georgiano mostraron su preocupación ante este escenario la noche del martes; sin embargo, aún no se ha alcanzado un diagnóstico definitivo, y la dirección del Paris Saint-Germain prefiere esperar los resultados de más pruebas antes de emitir cualquier comunicado.

Está previsto que Kvaratskhelia se someta hoy miércoles a una resonancia magnética para determinar con precisión la naturaleza de su lesión y el tiempo que podría estar de baja.

En caso de confirmarse la rotura del ligamento cruzado, las consecuencias serían graves para el entrenador Luis Enrique y su equipo, ya que esta lesión apartaría a Kvaratskhelia de los terrenos de juego durante varios meses, lo que pondría seriamente en peligro su participación en el resto de la temporada.



