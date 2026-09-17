El Barcelona recibió un duro golpe antes del enfrentamiento ante el Sevilla, después de que las pruebas médicas a las que se sometió el guardameta Joan García, este jueves, confirmaran que sufre una lesión en el menisco de la rodilla derecha, que lo apartará de los terrenos de juego durante unas 3 semanas.

El técnico Hansi Flick se vio obligado a sustituir a García entre los dos tiempos del partido ante el Racing de Santander en LaLiga, la tarde de ayer miércoles, que terminó con victoria del conjunto catalán por 7-2, dando entrada al polaco Wojciech Szczesny.

Según los informes que salieron ayer, la lesión fue la causa del cambio de García, ya que mientras el guardameta intentaba recuperar un balón que había salido del campo al final del primer tiempo, resbaló sobre el césped artificial mojado, lo que provocó un movimiento antinatural y una leve torcedura en su tobillo.

El Barcelona señaló en un comunicado publicado a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", este jueves, que García sufre leves molestias en su rodilla derecha, y que la evolución de la lesión determinará su disponibilidad para jugar.

Según el diario "As", las pruebas revelaron una lesión del guardameta en el menisco de la rodilla derecha, lo que significa su ausencia en el partido ante el Sevilla previsto para el sábado, y que recuperará su disponibilidad tras el parón internacional.

El calendario de partidos jugó a favor del Barcelona esta vez, ya que el período de ausencia de García coincidirá con el parón internacional, por lo que el guardameta solo se perderá el enfrentamiento ante el Sevilla, antes de quedar disponible para jugar frente al Getafe en el estadio "Camp Nou" el próximo 10 de octubre.

Asimismo, la naturaleza de la lesión supuso un motivo de alivio para el cuerpo médico del Barcelona, especialmente porque la lesión es en la rodilla derecha, y no en la izquierda, en la que el guardameta se sometió a una operación quirúrgica hace un año.

La lesión actual se considera menos grave, ya que García no necesita una intervención quirúrgica, según lo que revelaron las pruebas, por lo que su programa se limitará a la recuperación y el regreso gradual a los terrenos de juego.

Szczesny ante una prueba repetida: ¿lo logrará esta vez?

Ante la ausencia de García, todos los indicios apuntan a que Hansi Flick volverá a apoyarse en el guardameta polaco Wojciech Szczesny para proteger la portería del Barcelona frente al Sevilla el sábado.

Este escenario devuelve algunos interrogantes a la afición del conjunto catalán, especialmente tras la actuación que ofreció Szczesny en el último partido ante el Racing de Santander, en el que cometió un error en el segundo gol del rival, después de perder el balón de una manera que provocó amplias críticas.

Lo que aumenta los temores es que este escenario se repitió la temporada pasada, ya que García se lesionó antes del enfrentamiento ante el Sevilla en el estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", y Szczesny encajó entonces cuatro goles, saliendo el Barça derrotado por 1-4, en la primera derrota del equipo en aquel momento.

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