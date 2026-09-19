El Barcelona sufrió un duro golpe durante el enfrentamiento ante el Sevilla, después de que el danés Andreas Christensen se viera obligado a abandonar el terreno de juego antes de cumplirse la primera hora del partido, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga, debido a molestias en la parte posterior de su muslo izquierdo.

Christensen cayó al suelo tras un choque con el delantero del Sevilla Rubén Vargas, y aunque el contacto pareció leve en un primer momento, aparecieron señales de dolor en el defensa del Barcelona, por lo que el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick decidió sustituirlo, entrando en su lugar Gerard Martín.

Christensen se mostró afectado por el dolor en el banquillo, después de llevarse la mano a la parte posterior de su muslo izquierdo, mientras que el cuerpo médico intervino aplicando hielo en la zona de la lesión, a la espera de conocer su naturaleza y el posible tiempo de baja.

El defensa danés estaba realizando un buen partido antes de su salida, ya que tuvo un papel destacado en el gol del empate del Barcelona, después de irrumpir hacia adelante y enviar un pase filtrado perfecto a Raphinha, quien anotó el tanto de la igualada.

La lesión llega en un momento en el que Christensen había comenzado a recuperar su protagonismo con el Barcelona, tras haber sufrido una temporada difícil, ya que hasta ahora ha disputado 492 minutos, una cifra que se acerca al total de sus participaciones en toda la temporada pasada, que fue de 551 minutos.