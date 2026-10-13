La actuación del árbitro Díaz de Mera en el encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal, que terminó con victoria del conjunto blanco por un gol a cero, provocó una oleada de protestas dentro del club y entre su afición, debido al número de tarjetas que el colegiado mostró a los jugadores del Real Madrid y a los miembros de su cuerpo técnico, en comparación con el número de faltas que cometió el equipo durante el partido.

El principal motivo de queja radica en que el Real Madrid recibió 5 tarjetas amarillas y una roja, pese a que sus jugadores cometieron únicamente 8 faltas, mientras que el Villarreal cometió 13 faltas y sus futbolistas solo vieron dos amarillas.

Quienes protestan consideran que esa diferencia plantea dudas sobre la manera en que el árbitro dirigió el partido, pero los detalles de su acta revelan otra cara de la historia.

La tarjeta roja que recibió Vinicius Júnior por tirar del pelo a Saliba no constituye un auténtico motivo de discrepancia dentro del Real Madrid, ya que la decisión del árbitro se ajusta a las reglas del juego, y los dirigentes del club no creen que la expulsión fuera consecuencia de un error arbitral.

De este modo, la protesta principal se centra en las tarjetas amarillas que recibió el equipo, y no en la expulsión del astro brasileño.

Sin embargo, el acta arbitral aclara que solo dos de las cinco amarillas que recibieron los jugadores del Real Madrid fueron por faltas: las mostradas a Jude Bellingham e Ibrahima Konaté.

En el caso del defensa francés, el Real Madrid tiene la intención de recurrir la tarjeta, después de que las repeticiones televisivas mostraran, según la versión del club, que su intervención sobre Gerard Moreno no merecía amonestación.

Las otras tres amarillas no fueron por faltas cometidas por los jugadores, sino por motivos disciplinarios.

Antonio Rüdiger recibió una tarjeta por protestar las decisiones del árbitro, mientras que Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni fueron amonestados por pérdida de tiempo.

Las sanciones no se limitaron a los jugadores, ya que Díaz de Mera mostró amarilla a José Mourinho y a Chendo, delegado del equipo, también por protestar, antes de que las quejas fueran en aumento y acabaran con la expulsión de Nuno da Costa, ayudante de Mourinho, por protestar las decisiones del colegiado.

Así, las tarjetas que desataron el enfado del Real Madrid no están todas relacionadas con faltas sobre el césped: de las siete amarillas que recibieron los jugadores del equipo y los miembros de su cuerpo técnico y de su área administrativa, 5 fueron por protestar, mientras que las dos restantes estuvieron vinculadas a faltas cometidas por Bellingham y Konaté.

En cuanto a la tarjeta roja que recibió Nuno da Costa, también fue por protestar, mientras que la expulsión de Vinicius sigue siendo un caso aparte cuya validez el club no discute.