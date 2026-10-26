Golpe doloroso: el tiempo de baja de Spart deja en shock al Barcelona

El Barcelona recibió un nuevo golpe antes de continuar su camino en LaLiga, después de confirmarse la ausencia de su jugador Txavi Espart durante cerca de siete semanas, tras lesionarse en el tobillo derecho durante el enfrentamiento ante el Real Madrid en el Clásico, que terminó con victoria del conjunto merengue por 2-1.

El club catalán explicó en un comunicado oficial que las pruebas confirmaron la lesión de Espart en la articulación que une los huesos del tobillo, como consecuencia de un choque con uno de los jugadores del equipo rival durante el partido del Clásico.

Se espera que el jugador esté alejado de los terrenos de juego durante cerca de 7 semanas, en un golpe para el Barcelona, que echará de menos sus servicios durante el próximo periodo, hasta que se recupere de la lesión y complete su programa de tratamiento y rehabilitación antes de regresar a los entrenamientos y participar en los partidos.

El jugador Espart se vio obligado a abandonar el estadio Spotify Camp Nou tan solo 29 minutos después del inicio del partido, tras recibir una dura entrada de Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, en la zona en la que ya venía sufriendo una leve molestia en su tobillo derecho antes del encuentro.

La lesión aumenta los problemas de Hansi Flick en el lateral derecho, especialmente con la continuidad de la ausencia de Eric García, que no volverá antes del parón internacional, además de la molestia que sufre Jules Koundé en su tobillo izquierdo, que lo apartó de los partidos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Flick se vio obligado a recurrir a Alejandro Balde durante los dos últimos partidos, ante la limitación de opciones disponibles, mientras que el técnico todavía no ha dado una oportunidad al jugador Guillem Víctor, del filial, para ocupar esa posición.

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Alavés el próximo sábado, en su estadio, antes de afrontar una difícil prueba ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, para después medirse al Aston Villa en la Liga de Campeones de Europa.

El equipo espera superar rápidamente la crisis de lesiones, para mantener sus opciones en la competición durante la próxima etapa.