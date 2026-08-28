El internacional marroquí Chadi Riad sufrió un duro golpe al inicio de la temporada tras confirmarse su rotura del ligamento cruzado anterior, lesión que pondrá fin a la campaña del defensa del Crystal Palace este curso, en un nuevo revés en su carrera profesional.

Según informó el diario británico "Daily Mail", las pruebas médicas a las que se sometió Riad esta semana confirmaron su rotura del ligamento cruzado, después de que sufriera la lesión durante el enfrentamiento del Crystal Palace ante el Everton, abandonando el terreno de juego en camilla en el minuto 70.

Esta es la segunda lesión de este tipo en la carrera del defensa marroquí, después de que ya se ausentara durante su primera temporada con el Crystal Palace, tras su traspaso al club inglés procedente del Barcelona por 12 millones de libras esterlinas.

Riad había empezado a recuperar su sitio de forma clara durante la última parte de la temporada pasada, después de conseguir jugar con regularidad en el Crystal Palace, antes de disputar como titular la final de la Liga de la Conferencia Europa y contribuir a la conquista del título de su equipo a costa del Rayo Vallecano.

La lesión llega en un momento difícil para el jugador, que buscaba mantener su lugar dentro del once del Crystal Palace, después de comenzar la temporada con grandes aspiraciones, antes de que sus cálculos cambiaran rápidamente por culpa de esta grave lesión.

Se espera que la lesión de Riad suponga un nuevo quebradero de cabeza para el cuerpo técnico del Crystal Palace, especialmente porque el club ya se había movido durante el periodo de fichajes para reforzar su línea defensiva, con la incorporación de Axel Disasi en calidad de cedido desde el Chelsea, además de estar cerca de sumar a Joel Ordóñez procedente del Club Brujas.