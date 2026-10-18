El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no se opone a que su club catalán se mueva para fichar a su compatriota Finn Jeltsch, central del Stuttgart.

El diario Sport informó de que Jeltsch, de 20 años, está siendo seguido por numerosos grandes clubes europeos, entre ellos el Barcelona, el Real Madrid y el Liverpool, que según los informes estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros por su fichaje.

Fuentes cercanas al club alemán confirmaron el interés de Flick en incorporar a Jeltsch, considerado uno de los pilares defensivos más prometedores.

Es sabido que el entrenador del Barcelona sigue el fútbol de su país con especial atención, algo que demostró con el fichaje de Karim Adeyemi durante el presente verano.

La contratación de Adeyemi fue una decisión personal del actual técnico del Barcelona, que conocía bien al jugador, y también fue el primero en señalar a Jeltsch como objetivo para fichar el próximo verano.

El valor de mercado del jugador se sitúa en unos 40 millones de euros, según el portal Transfermarkt, pero su progresión hace pensar que esa cifra aumentará el próximo verano, fecha en la que al parecer el Barcelona quiere cerrar la operación.

Jeltsch destaca por su seriedad, su calma y su sobriedad, y se parece en gran medida a un antiguo objetivo del Barcelona, su compatriota Nico Schlotterbeck.

Jeltsch disputa su tercera temporada con el Stuttgart, al que llegó procedente del Núremberg, y parece que la campaña actual será la última con el equipo alemán.