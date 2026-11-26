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El asunto de los jugadores extranjeros en la Liga Roshn saudí ya tiene rumbo definido para la próxima temporada, después de que el periodista Abdulrahman Al-Hamidi revelara novedades sobre el futuro del reglamento de extranjeros, en plena polémica entre clubes y aficionados sobre la posibilidad de aumentar el número de profesionales o introducir cambios en el mecanismo de inscripción en el próximo periodo.

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Los clubes de la Liga Roshn llevan tiempo esperando la decisión de las autoridades competentes sobre este asunto, sobre todo porque el número de jugadores extranjeros es uno de los factores que más influyen en los planes de fichajes y en la configuración de las plantillas, en un contexto en el que continúa la pugna por atraer a figuras internacionales capaces de elevar el nivel de la competición y reforzar su presencia continental e internacional.

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Al-Hamidi afirmó, durante su intervención en el programa «Nadina», que la información que le han hecho llegar sus fuentes indica que no habrá ningún aumento en el número de jugadores extranjeros la próxima temporada, lo que significa que los clubes no dispondrán de plazas adicionales para profesionales extranjeros con respecto al reglamento vigente.

Esta novedad pone fin a las especulaciones que circularon en los últimos tiempos sobre la posibilidad de ampliar el cupo de extranjeros, especialmente ante las peticiones de algunos seguidores para que se permitiera a los clubes fichar a más jugadores profesionales, lo que daría a los entrenadores un abanico más amplio de opciones y aumentaría la competitividad sobre el terreno de juego.

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¿Había otras modificaciones sobre la mesa?

El debate sobre el futuro de los profesionales extranjeros no se limitó a la idea de aumentar su número, sino que se extendió a otras opciones relacionadas con la forma de organizar las plantillas, entre ellas la posibilidad de abrir la lista o modificar algunas de las normas vinculadas a la inscripción de jugadores, propuestas que estaban en estudio antes de alcanzarse la decisión definitiva.

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Al-Hamidi ya había señalado anteriormente que el reglamento de extranjeros y las opciones relacionadas seguían en estudio, y que la resolución oficial se esperaba en un plazo de dos meses, ya fuera en el sentido de aumentar el número o de aprobar otras modificaciones en el mecanismo de inscripción de jugadores.

Sin embargo, las novedades reveladas por el periodista saudí indican que se ha optado por mantener el número actual sin ampliarlo, con lo que se reducen las posibilidades de que los clubes de la Liga Roshn obtengan plazas adicionales para profesionales la próxima temporada.

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El impacto de la decisión en los planes de los clubes

Esta tendencia supone un factor importante en los cálculos de los clubes de cara al próximo mercado de fichajes, ya que las direcciones deportivas tendrán que gestionar las plazas de extranjeros disponibles según el reglamento actual y elegir con cuidado entre los jugadores que ya forman parte de la plantilla y los nuevos fichajes destinados a reforzar los equipos.

Asimismo, el mantenimiento del cupo actual podría obligar a algunos clubes a reordenar sus prioridades en materia de fichajes, sobre todo a los equipos que planean introducir cambios profundos en sus plantillas, ante la necesidad de lograr un equilibrio entre la calidad técnica y las opciones de las que disponen los entrenadores.

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Así pues, todo apunta a que los clubes de la Liga Roshn afrontarán la próxima temporada con el mismo número de jugadores extranjeros, según lo revelado por Al-Hamidi, a la espera del anuncio oficial de los detalles definitivos del reglamento que regula las plantillas en la próxima etapa.