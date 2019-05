Golobio compartió un mensaje de despedida tras salir de Saprissa

Primera División de Costa Rica: "Siempre di lo mejor para la institución", dijo el jugador de 26 años, quien dejó el club morado por decisión técnica.

Juan Bustos Golobio tuvo que dejar Saprissa por decisión técnica. El conjunto morado está haciendo limpieza de su plantel y uno de los apuntados para dejar la institución fue el mediocampista de 26 años. Sin embargo, tras conocer esta decisión, el jugador compartió unas sentidas palabras de despedida en sus redes sociales.

“Primero que todo quiero agradecer a Dios por darme salud porque al final de todo es lo más importante y tenemos la posibilidad de seguir luchando por nuestros sueños, a todas las personas que siempre me dieron su apoyo y las que no también, la verdad me siento muy tranquilo y feliz porque siempre di lo mejor para la institución, me llevo muchos amigos porque tarde o temprano el fútbol pasa y las amistades quedamos. Quiero agradecer a todos mis compañeros, a todos los trabajadores de una gran institución que de una u otra manera siempre con un saludo y una sonrisa me demostraron su amistad, a toda la familia morada que siempre me dio su apoyo de verdad muchas gracias”, escribió Golobio.

Y agregó: “Me voy con la cabeza en alto porque siempre entregaba todo tanto dentro como fuera de la cancha, Dios nos pone pruebas y a veces no aceptamos las cosas pero siempre lo mejor estará por venir. Fueron 12 años de gran aprendizaje, de pasar momentos muy tristes a pasar a momentos muy felices, fueron 5 campeonatos que me llevo en mi corazón y fueron 12 años en los me formé y aprendí que todo en la vida no es solo fútbol".

"También hay muchas otras cosas que a veces nos olvidamos, pero gracias a todos estos años aprendí de cada persona con las que compartí, siempre trate de hacer las cosas como un caballero porque con Dios no hay nada oculto y mejores cosas vendrán. Muchas gracias Deportivo Saprissa”, cerró.

Además de Saprissa, Golobio jugó en el 2017 a préstamo en Cartaginés. Ahora deberá encontrar un nuevo club.