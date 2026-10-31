La duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn se convirtió en una de las jornadas más emocionantes en la historia de la competición, después de registrar un balance goleador excepcional que reflejó la fuerza ofensiva mostrada por los equipos y elevó el nivel de diversión en varios enfrentamientos que terminaron con resultados abultados y sorpresas llamativas.

Según la red "Opta" de estadísticas de fútbol, la jornada vio marcar 41 goles, convirtiéndose en la jornada más goleadora en la historia de la Liga Profesional Saudí, superando el récord anterior de 40 goles, que se había logrado durante la quinta jornada de la temporada 2025-2026.

El nuevo récord llegó después de que la jornada registrara grandes victorias, destacando el triunfo del Al Shabab sobre el Al Ahli por 6-1, la goleada del Al Qadsiah al Al Riyadh por un rotundo 6-0, además de la victoria del Al Nassr sobre el Al Khaleej por 5-3, en un partido que presenció el brillo de Cristiano Ronaldo con tres goles.

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También contribuyeron a elevar el balance goleador de la jornada el partido entre el Al Khaleej y el Al Hazem, que terminó con la victoria del primero por 4-2, y el triunfo del Al Fayha sobre el Al Faisaly por 4-1, mientras que el Al Hilal marcó dos goles en la portería del Al Fateh, y el Neom venció al Al Diriyah por 2-1.

Por otro lado, los enfrentamientos entre el Abha y el Al Ittihad, y entre el Al Taawoun y el Al Ettifaq terminaron con empate positivo por 1-1, completando los resultados de una jornada excepcional que no se limitó a la abundancia de goles, sino que también presenció resultados contundentes y cambios importantes en la lucha por las posiciones de vanguardia.

Con este logro, la duodécima jornada dejó su huella en los registros de la Liga Roshn, después de romper el récord anterior por una diferencia de un solo gol, convirtiéndose en la poseedora del mayor balance goleador en una sola jornada desde el inicio de la Liga Profesional Saudí.