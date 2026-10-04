Goles de locura en Oporto, donde Portugal muestra su capacidad de reacción ante Noruega

Portugal mostró carácter este domingo ante Noruega. Los escandinavos se adelantaron gracias a un remate descomunal del central Kristoffer Ajer, pero con un tanto igual de espectacular de João Cancelo y un gol de Gonçalo Ramos, el partido acabó 2-1 en Oporto.

En Portugal, el seleccionador Jorge Jesus apostó por un sistema ofensivo de 4-1-3-2, con Bruno Fernandes como falso extremo izquierdo. Eso significó que Rafael Leão, el nuevo número 7 tras la salida, ya sea temporal o no, de Cristiano Ronaldo, empezó en el banquillo.

En Noruega, las estrellas Martin Ødegaard y Erling Braut Haaland fueron titulares y diez minutos antes del descanso presenciaron un espléndido gol inicial. El defensa del Brentford Ajer controló con el pecho en la frontal del área, dejó botar el balón una vez y soltó un derechazo demoledor a la escuadra lejana para el 0-1.

Por desgracia para los noruegos, el empate llegó menos de dos minutos después, y de nuevo fue un gol de gran belleza. Un saque de banda largo de Nuno Mendes cayó justo fuera del área a los pies de Cancelo, que conectó un potente disparo con la derecha para batir a un impotente Egil Selvik: 1-1.

Portugal quiso insistir tras el descanso, aunque no siempre lo hizo con fluidez, y Noruega desperdició una buena ocasión por medio de Haaland. Tampoco la entrada de Rúben Neves y Diogo Dalot aportó demasiado al campeón de Europa de 2016.

El gol acabó llegando a diez minutos del final. João Félix fue enviado al espacio y asistió a Ramos, que no golpeó del todo bien el balón pero aun así lo empujó desde cerca para hacer el 2-1.

Portugal terminó el encuentro con diez hombres después de que el exjugador del Ajax Francisco Conceição viera dos amarillas en poco tiempo. La inferioridad numérica no tuvo consecuencias para Portugal, que con doce puntos en cuatro partidos firma una ventana internacional perfecta en el plano deportivo.



