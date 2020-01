Goleada brutal del Mallorca a un Valencia que roza el ridículo

El equipo de Vicente Moreno destrozó a un Valencia flojo, lento e irreconocible (4-1)

Tenía una oportunidad para acercarse a la cabeza, pero la desperdició. El CF dejó una imagen lamentable en su visita al Real , que le superó en todo. El equipo de Vicente Moreno, muy superior durante todo el partido, le endosó una goleada merecida al equipo de Albert Celades (4-0). Y es que el equipo local jugó con el cuchillo entre los dientes, llegó al área con facilidad y golpeó sin piedad a un Valencia indolente.

El Mallorca, que completó un partido extraordinario, zarandeó por momentos a un Valencia irreconocible, falto de tensión competitiva, que dimitió antes de tiempo, marchándose al descanso con un contundente 3-0 en contra. Abrió el camino Raíllo de cabeza, y Budimir, con un doblete en un clínic de delantero centro, lapidó un partido dominado por Salva . Ya en la segunda parte, Pozo pudo haber anotado el cuarto tanto bermellón, pero perdonó lo que parecía un gol cantado. El que no perdonó fue Dani Rodríguez, que anotó el cuarto a falta de diez minutos, humillando a los chés. Ferran anotó el único tanto ché. Con esta victoria, el Mallorca consigue tres puntos de oro en su lucha para conseguir la permanencia.

En cuanto al Valencia, no aprovechó el pinchazo del en y tampoco la derrota del Sevilla en Madrid. Y eso no fue lo peor, sino que no entró nunca en el partido, que dio una pésima imagen y que se fue a casa con una goleada en contra. De propina, el capitán ché, Dani Parejo, fue expulsado y además, se perderá el partido ante el FC por acumulación de cartulinas amarillas. Una baja trascendental.

Ahora, el Valencia CF tendrá que estar obligado a reaccionar. Y su primera oportunidad será un todo o nada, en la , emitida por DAZN esta semana, ante el Logroñés. Si el Valencia cae, se presume tormenta en Mestalla.