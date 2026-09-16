"Gol del siglo": Dominik Szoboszlai, aclamado tras una genialidad especial con el Liverpool FC

Bajo la lluvia torrencial de Anfield Road, el excentrocampista del RB Leipzig firmó de forma espectacular el gol que cerró el marcador. Un pase de Cody Gakpo en posición centrada lo dejó amortiguar Szoboszlai con el pecho, dejó botar el balón una vez y luego lo clavó con la derecha en la escuadra derecha desde casi 30 metros.

El portero del Tottenham, Martin Dubravka, voló de forma vistosa, pero, ante la preciosa parábola del balón, se estiró en vano. Mientras aficionados y comentaristas entraban en éxtasis, Szoboszlai celebró el gol llevándose de forma ostensible el dedo a la oreja derecha. «Algunos pueden considerarlo arrogante, pero si puedes marcar goles así, ¿quién no lo sería?», se preguntó el Daily Mail.

«Encantó al público con un gol del siglo», escribió después el medio húngaro index.hu. Para Sky Sports el tanto fue «mágico» y «extraordinario».

También el nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, se deshizo en elogios: «El tercer gol es de clase mundial, es sobresaliente». Sobre las especiales cualidades de Szoboszlai en los disparos lejanos, comentó: «Lo que pasa con él es que antes del disparo confías en que puede marcar un gol. Con otros jugadores quizá piensas: “Está demasiado lejos”. Con él, piensas que puede acabar en gol».

Para Szoboszlai fue su tercer gol de la temporada en el sexto partido de este curso. Antes ya había visto puerta en el 2-2 de la jornada inaugural de la Premier League contra el Newcastle United y también en la victoria por 2-1 en la Champions League frente al Atlético de Madrid.

Dominik Szoboszlai entra como suplente contra el Tottenham

La posición de Szoboszlai en los Reds sí genera debate. Como el consolidado centro del campo campeón de la temporada 2024/25, formado por Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister, fue remodelado tras el fichaje del creador Florian Wirtz, Szoboszlai pasó a jugar por momentos algo más retrasado.

Además, el Liverpool tiene problemas en la posición de lateral derecho, por lo que el jugador de 25 años echó una mano ahí en varias ocasiones. Contra los Spurs entró al partido poco después de la hora de juego en lugar del joven James McConnell y actuó en su posición habitual.

Wirtz fue reservado contra los Spurs y no entró en la convocatoria. Gracias a la victoria ante el rival liguero londinense, el Liverpool avanzó a la cuarta ronda de la Carabao Cup. Antes del parón de selecciones, el octavo clasificado se medirá el domingo al exclub de Iraola, el AFC Bournemouth.