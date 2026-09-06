Gol, asistencia y un destello maradoniano: Fermín se roba las miradas en Mestalla

Fermín López continuó con su destacada actuación con el Barcelona, después de desempeñar un papel fundamental en el arranque contundente del equipo frente al Valencia en el estadio de Mestalla, al servir el primer gol de Lamine Yamal, antes de anotar él mismo el segundo tanto, confirmando así su creciente protagonismo dentro de los planes de Hansi Flick al inicio de la temporada.

Según se apreció durante el encuentro, Fermín se desplazó desde su posición en la mediapunta hacia la banda derecha en el minuto seis, para dar un magnífico pase a Lamine Yamal, quien abrió el marcador.

Minutos después, el propio jugador volvió a crear otra ocasión para su compañero, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la intervención del videoarbitraje.

Fermín no se conformó con generar peligro, ya que en el minuto 22 logró ampliar la ventaja del Barcelona, después de rematar un balón suelto dentro del área del Valencia, tras una acción de Anthony Gordon, prolongando así su excepcional inicio de temporada.

Fermín elevó su cuenta a 4 goles esta temporada, a solo dos tantos de su registro de la temporada pasada, mientras que el total de sus goles con el Barcelona alcanzó los 13, en una nueva señal de la evolución de su rol ofensivo con el equipo.

Xavi Hernández había visto en el brillo de Fermín una recompensa al duro trabajo que realizó durante su etapa con el Linares, antes de que Hansi Flick heredara a este jugador, que parece cada vez más importante en el sistema del Barcelona, gracias a su capacidad para moverse, crear ocasiones y marcar.

Y en el minuto 40, Fermín estuvo a punto de completar una noche excepcional con un tercer gol, después de ofrecer un magnífico detalle técnico en un espacio reducido, en una jugada que recordó al estilo de Diego Maradona, pero el portero Stole Dimitrievski y el poste le privaron de anotar el tanto.