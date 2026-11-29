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Göztepe vs. Trabzonspor: hora de inicio

Superlig - Jornada 13 30 nov 2026 - 11:00 Gursel Aksel Stadium

Göztepe recibe a Trabzonspor en el estadio Gursel Aksel de Esmirna. Es un partido de la Süper Lig entre el décimo y el segundo clasificado.

El equipo local, entrenado por Stanimir Stoilov, ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. En el más reciente, Göztepe se impuso por 1-0 a Erzurumspor.

El equipo también había dejado buenas sensaciones en los encuentros anteriores. Göztepe ganó por 2-1 en casa de Fenerbahçe y por 2-0 ante Corum. Solo cayó frente a Istanbul Basaksehir, por 1-2.

Trabzonspor llega con Thomas Reis como entrenador. Los visitantes ganaron su último partido, disputado en la Conference League, por 2-1 en casa del CSKA de Sofía.

Antes, en liga, Trabzonspor había vencido por 1-0 a Eyupspor y por 2-0 a Alanyaspor a domicilio. A principios de noviembre perdió por 0-1 ante Friburgo en la Conference League.

El panorama favorece, por tanto, a los visitantes, aunque Göztepe le ha puesto las cosas difíciles a Trabzonspor recientemente. En agosto ganó un amistoso por 2-1.

A continuación encontrará la información sobre el canal de televisión y el streaming para seguir el partido.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Göztepe y Trabzonspor?

Göztepe ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, con un balance de ocho goles a favor y cuatro en contra. En el más reciente ganó por 1-0 a Erzurumspor; antes venció por 2-1 en casa de Fenerbahçe y por 2-0 a Corum. Göztepe mantuvo la portería a cero ante Corum y Erzurumspor.

Trabzonspor acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con cinco goles a favor y cinco en contra. En el más reciente ganó por 2-1 en casa del CSKA de Sofía en la Conference League. En esa serie figura también una derrota por 0-3 ante el Zenit de San Petersburgo en un amistoso. Trabzonspor mantuvo la portería a cero frente a Eyupspor y Alanyaspor.

Göztepe vs. Trabzonspor: alineaciones

Göztepe vs. Trabzonspor: estado de forma

Göztepe vs. Trabzonspor: enfrentamientos directos

Göztepe vs. Trabzonspor: clasificaciones