Godts insinúa su regreso al Ajax en un mensaje de agradecimiento en Instagram

Mika Godts se despide este lunes del Ajax y de sus aficionados a través de Instagram. El fichaje del Paris Saint-Germain deja, llamativamente, la puerta abierta en lo que respecta a un futuro regreso al club de Ámsterdam.

"Hace 3,5 años comenzó un sueño en el Ajax. Un sueño que se convirtió en mucho más. De un chico que llegó a su club soñado, a un hombre que ahora mira atrás con orgullo a todo lo que ha traído este periodo", hace saber Godts a sus 230.000 seguidores en Instagram.

"La gente, los momentos, las lecciones y todo el apoyo a lo largo del camino. A todos los que han formado parte de este viaje desde el principio, durante el camino y hasta el final: gracias. Para siempre un lugar especial en mi corazón. Esto no se siente como una despedida, sino como un hasta la próxima. Una vez ajacied, siempre ajacied", transmite finalmente Godts en el cierre de su mensaje de agradecimiento a los aficionados del Ajax.

Entre otros, Ajax, Rayane Bounida, Owen Wijndal, Sean Steur y Anton Gaaei han repartido corazones en los comentarios al ya exjugador del Ajax Godts. Mientras tanto, ya se han superado los 20.000 me gusta en Instagram.

Godts disputó un total de 115 partidos con el primer equipo del Ajax. En esa serie, el extremo belga firmó 26 goles y 28 asistencias.

El talentoso atacante de banda da el salto al PSG por un máximo de 55 millones de euros. Godts se convierte así en el quinto ajacied que más caro ha salido en la historia.