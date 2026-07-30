El Ajax se clasificó de forma convincente este jueves por la noche para la tercera ronda previa de la Conference League. El conjunto de Ámsterdam ganó en el Johan Cruijff ArenA por 4-1 al FK Vojvodina, en parte gracias a un hat-trick de Oscar Gloukh, después de haber vencido una semana antes en Serbia por el mismo marcador. En la siguiente ronda le espera al Ajax una eliminatoria a doble partido ante el irlandés Shelbourne.

El entrenador Míchel apostó por el mismo once inicial que en el partido de ida. Los fichajes brasileños Caio Henrique y Marcos Leonardo volvieron a empezar en el banquillo, mientras que Kasper Dolberg, Steven Berghuis y Mika Godts formaron el ataque.

El Ajax salió al ataque desde el pitido inicial y tuvo su primera gran ocasión a los diez minutos. Godts rozó el gol con un disparo que se marchó por encima del larguero, tras lo cual también Dolberg y Davy Klaassen generaron peligro. El equipo local dictó el juego, pero durante mucho tiempo no logró abrir el marcador.

A mitad de la primera parte la presión aumentó aún más. Klaassen disparó fuera tras un pase inteligente de Berghuis; después, Godts pareció marcar el 1-0 con una bonita vaselina, pero vio cómo su remate golpeaba en el larguero y volvía al campo. El Vojvodina se limitó a defender y esperaba alguna contra aislada.

Sin embargo, fue precisamente el conjunto serbio el que golpeó a cinco minutos del descanso. Djordje Crnomarkovic mandó un córner al fondo de la portería de Maarten Paes y puso a los visitantes con una sorprendente ventaja de 0-1. No obstante, el Ajax reaccionó rápido, porque justo antes del descanso Klaassen cabeceó a la red un córner de Berghuis prolongado por Youri Regeer: 1-1.

Tras el descanso, el Ajax transformó de inmediato su superioridad en goles. En el minuto 53, Gloukh culminó con autoridad una jugada iniciada por Godts y, cinco minutos más tarde, amplió la ventaja. Tras una combinación con Berghuis, el israelí conectó un magnífico remate con el exterior de su pie derecho al palo largo: 3-1.

Míchel dio después minutos a Caio Henrique, Jorthy Mokio y Marcos Leonardo. Para Leonardo, eso supuso su debut oficial con la camiseta del Ajax. También entró Oliver Edvardsen, que dejó su sello de inmediato en el encuentro.

El extremo noruego dio la asistencia del cuarto gol del conjunto de Ámsterdam en el minuto 71. Su centro raso encontró a Gloukh, que remató con potencia para completar su hat-trick. Poco después, el jugador más destacado del partido se marchó sustituido entre aplausos del público.

En el tiempo de descuento, el debutante Marcos Leonardo aún falló una ocasión enorme al disparar fuera desde muy cerca.

El Ajax logró, aun así, una convincente victoria por 4-1 sobre el Vojvodina y se medirá al irlandés Shelbourne en la tercera ronda previa de la Conference League.