Gloria a los Leones del Atlas... Un récord africano y árabe excepcional para Marruecos

La selección marroquí avanzó a cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Canadá. Así, su éxito en Catar 2022 no fue una excepción, sino el inicio de un camino hacia la cima.

Según «Opta», es la decimocuarta selección que llega a cuartos al menos dos veces desde 1986, cuando se instauró la eliminación directa, y se une a la élite formada por: Brasil (9 veces), Alemania (9 veces), Argentina (8 veces), Francia (7 veces), Italia (5), Países Bajos (5), Inglaterra (4), España (4), Croacia (3), Portugal (3), Bélgica (3) y Uruguay (3). Marruecos (2) y Suiza (2).

Con este logro, los «Leones del Atlas» se convirtieron en la primera selección africana y árabe en alcanzar los cuartos de final en dos ocasiones, tras llegar a semifinales en Catar 2022 como primer equipo fuera de Europa y Sudamérica en lograrlo. y ahora repite entre los ocho mejores en la Copa de Estados Unidos, Canadá y México, confirmando la solidez y evolución del proyecto futbolístico marroquí.