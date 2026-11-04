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El exlateral derecho de Inglaterra Glen Johnson ha instado al centrocampista creativo del Bournemouth Alex Scott a rechazar al Chelsea y fichar por el Liverpool en el próximo mercado de enero. Ambos grandes de la Premier League compiten por incorporar al centrocampista de 23 años después de que el club de la costa sur fijara en 100 millones de libras el precio de su preciado jugador.

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Un exdefensa aconseja al centrocampista de Inglaterra

Johnson cree que el ambiente más tranquilo en Merseyside convierte a Anfield en un destino ideal para el talentoso exjugador del Bristol City, por delante de Stamford Bridge. Ambos clubes siguen de cerca al internacional inglés desde que llegó al Vitality Stadium por 25 millones de libras en 2023. Después de un verano en el que todos los integrantes del tradicional grupo de los seis grandes preguntaron por él, su club ha suavizado su postura de «no está en venta».

La estabilidad en Merseyside pesa más que un traslado a Londres

En declaraciones a Betfred sobre cuál de sus antiguos equipos debería elegir el centrocampista en Año Nuevo, Johnson afirmó: «A día de hoy, tendría que decir Liverpool. No necesariamente porque vaya a jugar más minutos ni nada por el estilo, sino más bien porque el Liverpool es un club mucho más estable y va en una dirección mejor.

«Elegiría al Liverpool únicamente por la estabilidad, pero, sinceramente, no tengo claro en cuál de los dos clubes jugaría más minutos. En cualquier caso, se entiende perfectamente por qué ambos están interesados en él».

El Bournemouth exige una cifra de nueve dígitos por el traspaso

Según la BBC, la cúpula del Bournemouth dará luz verde a una salida en invierno si algún pretendiente ofrece 100 millones de libras, tras las últimas conversaciones con el entorno del jugador. Scott busca un nuevo reto después de rechazar dos lucrativas ofertas de contrato al final de la pasada temporada, lo que ha obligado a la directiva a reconsiderar su plan de retenerlo hasta 2027.

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El Chelsea vio rechazada en verano una oferta de 60 millones de libras más cuatro millones en variables, pero el equipo de Xabi Alonso sigue confiando en cerrar un acuerdo por entre 90 y 100 millones de libras antes de enero, después de perder a Enzo Fernandez ante el Manchester City y de no lograr fichar a Lamine Camara en el último día del mercado de fichajes.

Las negociaciones de invierno dependen de la clasificación

Aunque al Liverpool le gusta cómo encaja Scott en su esquema táctico y mantiene una estrecha relación con Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth, el club prefiere ficharlo en verano y ha intensificado recientemente los contactos con el Mónaco por Camara como alternativa más barata. Además, la directiva y el cuerpo técnico del Bournemouth han estipulado que no aprobarán ninguna venta en enero si el equipo se ve inmerso en una lucha por evitar el descenso de la Premier League. Por tanto, los resultados en las competiciones nacionales durante los próximos dos meses determinarán si el Chelsea puede cerrar el acuerdo antes de lo previsto.