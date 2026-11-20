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Gladbach vs. Borussia Dortmund: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 10 21 nov 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

El colista recibe al segundo clasificado: el Borussia Mönchengladbach se enfrenta al Borussia Dortmund en el Ista-Borussia-Park. Ambos tienen mucho en juego, aunque por motivos muy diferentes.

El Gladbach está inmerso en la lucha por la permanencia. Con solo cuatro puntos en nueve partidos de liga y a cinco de la salvación, la situación del equipo de Alexander Blessin es grave. Los Potros necesitan urgentemente una victoria en casa.

El Dortmund llega en buena forma. Sus cuatro victorias en los últimos cinco partidos oficiales confirman la mejoría del BVB, que solo tiene por delante al Bayern de Múnich en la Bundesliga. El técnico Niko Kovac tiene mucho donde elegir.

La situación de la plantilla del Gladbach es complicada. Varios jugadores están de baja por lesión y, además, hay un sancionado. El BVB también debe prescindir de algunos futbolistas, pero llega con una plantilla que, en gran medida, ya está conjuntada.

También hay asuntos de los que hablar fuera del campo en ambos clubes. Mientras el Gladbach quiere reforzar su plantilla en invierno, el BVB está pendiente del futuro de varios defensas.

Aquí os contamos dónde ver el partido en directo y qué canales lo retransmiten.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Gladbach y el Borussia Dortmund?

El Gladbach llega al partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En su compromiso más reciente perdió 1-3 ante el Hamburger SV en la Bundesliga; antes había empatado sin goles contra el Paderborn. En el lado positivo, venció 2-3 a domicilio al VfB Stuttgart y se impuso 2-0 al Karlsruher SC en la Copa de Alemania.

El Dortmund atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El 2-2 contra el Bayern de Múnich fue el único encuentro en el que se dejó puntos; después, el BVB derrotó 2-1 al Elversberg en la Bundesliga y 2-1 al Real Betis en la Liga de Campeones. El Dortmund marcó en los cinco partidos y solo encajó goles en cuatro de ellos.

Gladbach vs. Borussia Dortmund: alineaciones

Gladbach vs. Borussia Dortmund: estado de forma

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Gladbach vs. Borussia Dortmund: las clasificaciones