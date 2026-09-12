Gjivai Zechiël ha repasado en una conversación con Voetbal International su frustrado traspaso al Lille OSC. El centrocampista de 22 años del Feyenoord estuvo a finales de agosto claramente en el punto de mira del club francés, pero la operación no llegó a concretarse.

Lille presentó varias ofertas por Zechiël. La última propuesta habría ascendido a nada menos que diecisiete millones de euros, incluidos bonus.

«Era bastante serio», dice ahora el propio jugador al respecto. «Para mí, en ese momento, parecía mejor desde el punto de vista deportivo. Pero, mirando atrás, estoy agradecido y feliz de estar aquí, porque aquí simplemente estoy bien.»

«Estoy en mi sitio aquí y estoy agradecido de estar sobre el campo. Estoy contento de poder jugar para este club. Al final vas creciendo dentro del equipo, te das cuenta de cuál es tu papel en el equipo, pero también del cuerpo técnico con el que trabajas. Eso, por supuesto, también es una parte importante. El cuerpo técnico y nuestra forma de jugar me vienen muy bien», señaló Zechiël.

Finalmente, no se concretó el traspaso. La directiva del Feyenoord veía en Zechiël a un jugador importante, al que prefería conservar.

Y el Feyenoord dio un paso más. A comienzos de septiembre, Sinclair Bischop, de ESPN, informó de que el club de Róterdam había alcanzado un acuerdo verbal con Zechiël para ampliar su contrato, vigente hasta mediados de 2028. «Si todo sale bien, debería ser posible», dice ahora el diestro al respecto.

Zechiël ha comenzado de forma excelente la nueva temporada. En los seis partidos oficiales que ha disputado hasta ahora el Feyenoord, el centrocampista suma cuatro goles y tres asistencias.