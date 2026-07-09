Gjivai Zechiël quiere marcharse del Feyenoord a toda costa, pero el club, por razones obvias, no está dispuesto a colaborar

Gjivai Zechiël quiere fichar por el LOSC Lille, según Martijn Krabbendam, observador del Feyenoord, en una retransmisión de Voetbal International. Pero el club de Róterdam no facilita su salida.

Zechiël tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2028 y, según Transfermarkt, su valor de mercado es de 10 millones de euros.

Krabbendam conoce los deseos del jugador: «Es toda una historia. En el Feyenoord lo ven como un buen jugador».

«Ha destacado en el FC Utrecht, así que quieren retenerlo. Pero el jugador ya decidió marcharse. El Lille presentó una oferta y Zechiël ya acordó con ese club; solo falta que el Feyenoord acepte», añade Krabbendam.

El Feyenoord lo considera suficientemente bueno para quedarse en De Kuip y solo lo dejará marchar por la cantidad adecuada.

Hasta ahora ha jugado 16 partidos oficiales con el club y ha dado tres asistencias.

Ahora quiere cerrar su etapa en el Feyenoord. Llegó en 2018 procedente del Sparta.