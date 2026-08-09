Todavía no es seguro que Gjivai Zechiël juegue esta temporada en el Feyenoord. El talentoso centrocampista firmó una buena pretemporada y el domingo también fue titular contra el Sparta (victoria por 0-1), pero todavía no ha tomado una decisión definitiva, según se desprende de sus palabras a ESPN.

Con el ya destituido entrenador Robin van Persie, Zechiël no tenía la mejor relación, pero tras su cesión en el FC Utrecht vuelve a ir con todo a por su oportunidad bajo las órdenes de Giovanni van Bronckhorst. Pese a tener contrato hasta mediados de 2028, una salida sigue rondándole la cabeza. Anteriormente, Zechiël ya despertó el interés del Lille OSC.

“Mientras estoy en el campo, siempre me apetece”, parece señalar Zechiël de forma directa a Van Bronckhorst. Aun así, sigue sin querer dar claridad sobre su futuro. “Lo que ocurre fuera de ahí, se lo dejo a mis agentes.”

“De verdad intento centrarme lo menos posible en esos asuntos secundarios. En cuanto estoy en el campo, intento simplemente hacer lo mío. Disfruto de eso. He recibido un don de Dios y siempre intento demostrarlo”, afirmó Zechiël, que contra el Sparta dio la asistencia del único gol del partido.

“Sí, qué buen jugador”, dijo Zechiël con elogios sobre el goleador Luciano Valente. “Simplemente me entiendo bien con él. En realidad ya lo sabía, porque una vez jugué con él en la sub-21 de Países Bajos. Así que sí, buen jugador. Aunque me pareció que todos estuvieron bien con el balón durante los primeros sesenta minutos.”

“Por supuesto jugué con Arne (Slot, n. de la r.) y con Gio, y con su nuevo cuerpo técnico veo que vuelven muchas de esas cosas”, continuó Zechiël al hablar de su buen momento. “Con él empecé un poco a abrirme camino, pero mientras tanto he crecido muchísimo. Tanto mentalmente como como jugador. Eso solo juega a su favor.”

Zechiël considera que el Feyenoord debería haber sentenciado mucho antes el partido contra el Sparta, pero por las muchas ocasiones falladas se mantuvo el 0-1. En cualquier caso, el Feyenoord arranca la nueva temporada de la Eredivisie con tres puntos. La próxima semana le espera el partido en casa contra el Go Ahead Eagles.