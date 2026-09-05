Gjivai Zechiël volvió a ser de gran valor para el Feyenoord este sábado. En el partido a domicilio contra el NEC firmó un gol y dos asistencias, pero aun así no queda satisfecho fácilmente con su propia actuación, según se desprende de sus palabras ante la cámara de ESPN.

«Le doy gracias a Dios por volver a tener la oportunidad de mostrarme en este escenario», comienza Zechiël. «Ha salido bien, sobre todo como equipo. En la fase final volvemos a tener más dificultades, pero ese es el siguiente paso. Que simplemente sigamos controlando el partido».

Zechiël abrió el marcador para el Feyenoord en el minuto 52, pero unos minutos antes ya había recibido una ocasión clarísima. Entonces, sin embargo, el centrocampista se echó el balón demasiado largo de forma inexplicable, lo que permitió intervenir a Gonzalo Crettaz.

«Qué momento tan raro», suspira Zechiël al volver a ver esas imágenes. «Que toque esta demasiado fuerte, de verdad es increíble. Sencillamente, eso no es calidad lo que estoy mostrando en ese momento. De verdad no entiendo cómo lo hago tan mal. ¿Cómo voy a jugarme este balón demasiado largo? Me parece inadmisible».

Poco después de su gol, Zechiël volvió a brillar, con una asistencia para Luciano Valente. «¿Si somos una pareja real? No, una pareja real no, porque al final lo hace todo el equipo. Pero sí que tenemos una buena conexión. Me alegro de jugar con él. Es un chico importante para el equipo, trabaja duro. Sí, es agradable jugar con él», afirma Zechiël.

Por último, al mediapunta le preguntan por la complicada situación de Anis Hadj Moussa en el Feyenoord. El extremo llegó tarde dos veces este sábado a momentos del equipo y le gustaría marcharse al Ittihad Club. Allí puede ganar 50 millones de euros en cinco años. ¿Si eso alteró en cierta medida la preparación del Feyenoord?

«No, el entrenador intentó sobre todo poner el foco en el partido, así que por suerte pudimos dejarlo atrás bastante rápido», cuenta Zechiël. «Ahora mismo están pasando muchas cosas alrededor de Anis, pero nosotros como grupo no debemos mirar eso ahora. Al final, nadie está por encima del equipo. Es algo extraño, pero nosotros no nos centramos en eso».