El director del área técnica del Atalanta, Cristiano Giuntoli, intervino hoy en el Festival dello Sport de Trento: estas son sus declaraciones sobre el escenario y al margen del evento.

GAETANO - "Lo conozco desde hace muchos años, en el último año ha jugado como centrocampista y, por cómo lo conozco, pensaba que podía tener las características adecuadas para el juego de Sarri. Para mí puede aspirar a la selección italiana. Sarri los ama cuando los tiene. Siempre los defiende, también en las cámaras secretas. Siempre le preocupa mucho defenderlos y siempre asume muchas responsabilidades. No las asume en el mercado, te da su opinión, pero seguramente estaba contento de tenerlo", recoge Tmw.

ELMAS - "¿Por sorpresa? No depende de nosotros, estuvieron bien el chico, su entorno y su club de pertenencia, que mantuvieron el silencio. Ya no pasa en el fútbol de hoy, duró 4-5 días. Normalmente el nombre siempre sale".

KRISTENSEN - "Tiene un gran físico, es rápido a pesar de su envergadura, tiene buena técnica. Nosotros queremos jugar con defensa de 4, no hemos logrado grandes resultados, pero estamos entre los 4 primeros en la salida desde atrás y él nos ayuda en eso. Una operación costosa, agradezco al club, pero con un salario asumible".

LESIONADOS - "Hemos tenido la lesión de Hien, que debería volver después del segundo parón. Luego esperamos a Kossounou. Sulemana está casi de vuelta, le queda una semana. Con Hien hay que esperar al próximo parón, Kossounou igual. Raspadori tiene muy poca cosa, algo leve, creo que se perderá un partido como máximo".

KESSIE - "Haciendo de surfista durante el mercado entendí que podía haber algún problemilla de tiempo (con la Juventus, n. d. r.). Él dio su visto bueno enseguida. Él y Luca Percassi tienen una relación de confianza y estima increíble. Se abrió en poco tiempo y estuvimos bien y tuvimos suerte de cerrarlo rápidamente".

ROWE - "Siempre hay un poco de tensión. Cuando haces el 4-3-3, él podía representar el perfil perfecto, nos lanzamos a por él ya un poco antes. El Bolonia puso algo de resistencia, él tuvo una gran voluntad de venir".

CABAL - "Un futbolista interesante como otros que hemos tratado, pero sabemos qué hacer y cuánto apostar o no por un futbolista en función de la situación. Si viene en ciertas condiciones podemos pensarlo, si no, no. Fuimos muy firmes a la hora de seguir adelante con uno y pararnos con el otro, no estuvimos a merced de otros".