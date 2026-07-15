Giuliano Simeone escribe, junto a su padre, una nueva página en los anales históricos del Mundial

Esta tarde, en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Giuliano Simeone debutó como titular.

Juliano siguió los pasos de su padre, Diego Simeone, y escribió una nueva página en la historia del Mundial.

Según la cuenta «Mister Sheep» en «X», con Giuliano, los Simeone se convierten en uno de solo tres dúos (padre e hijo) que han sido titulares contra el mismo rival en eliminatorias mundialistas.

Diego fue titular ante Inglaterra en octavos del Mundial 1998.

Antes, la familia brasileña Da Goya logró lo mismo: Domingos Da Goya fue titular contra Polonia en octavos del Mundial 1938, y su hijo Ademir lo repitió en el partido por el tercer puesto del Mundial 1974.

La familia española Fantolra repitió la hazaña: el padre, Martí Fantolra, fue titular contra Italia en cuartos de final del Mundial 1934.

Su hijo José repitió titularidad ante la Azzurra en cuartos del Mundial 1970.







