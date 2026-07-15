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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Giuliano Simeone escribe, junto a su padre, una nueva página en los anales históricos del Mundial

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
G. Simeone
D. Simeone
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

Un hecho histórico en el partido entre Inglaterra y Argentina

Esta tarde, en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Giuliano Simeone debutó como titular.

Juliano siguió los pasos de su padre, Diego Simeone, y escribió una nueva página en la historia del Mundial.

Según la cuenta «Mister Sheep» en «X», con Giuliano, los Simeone se convierten en uno de solo tres dúos (padre e hijo) que han sido titulares contra el mismo rival en eliminatorias mundialistas.

Diego fue titular ante Inglaterra en octavos del Mundial 1998.

Antes, la familia brasileña Da Goya logró lo mismo: Domingos Da Goya fue titular contra Polonia en octavos del Mundial 1938, y su hijo Ademir lo repitió en el partido por el tercer puesto del Mundial 1974.

La familia española Fantolra repitió la hazaña: el padre, Martí Fantolra, fue titular contra Italia en cuartos de final del Mundial 1934.

Su hijo José repitió titularidad ante la Azzurra en cuartos del Mundial 1970.



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