Puede que Feyenoord tenga en mente más movimientos en el Deadline Day de lo que se pensaba inicialmente. Mientras ESPN informó el martes de que el club de Róterdam no espera ya grandes fichajes, Pieter Zwart, de Voetbal International, cree que entre bastidores se sigue trabajando intensamente en refuerzos.

Sinclair Bisschop señaló en nombre de ESPN que Feyenoord solo volvería a moverse ante una auténtica oportunidad de mercado o una interesante cesión. Eso significaría que la directiva del club no tiene intención de gastar más millones en un fichaje.

Sin embargo, en VI se escucha una versión distinta. Zwart cuenta en el Transfer Deadline Show que el director técnico Dévy Rigaux probablemente tiene preparadas desde hace tiempo sus listas de candidatos y que, según él, no es el tipo de dirigente que actúa por impulso.

Según Zwart, Rigaux es conocido precisamente por una forma de trabajar meditada, en la que su interés por los jugadores no trasciende fácilmente. Por eso, Feyenoord puede estar trabajando en varios frentes sin que desde fuera se perciba demasiado.

Uno de los principales puntos de atención está en la delantera. Ayase Ueda ya se ha marchado al Lille, mientras que Feyenoord, según Zwart, llevaba ya bastante tiempo contando con la salida del delantero japonés.

«Para Feyenoord, durante todo el verano estuvo claro que había muchas posibilidades de que Ueda se marchara, así que van a actuar en consecuencia», afirmó Zwart.

Según el redactor jefe, no se queda ahí. «También quieren un extremo izquierdo, así que ahora mismo estarán trabajando a tope en ello.»