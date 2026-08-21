En el entorno de los Colchoneros reina, por tanto, tras meses de disenso, la convicción de que la continuidad del atacante ofensivo de 26 años en la plantilla del técnico Diego Simeone ya no parece viable.

No obstante, la dirección del Atlético vincula la repentina disposición a negociar a una condición inamovible: el rival directo de La Liga de Barcelona no recibirá la aprobación bajo ninguna circunstancia. De este modo, no se concretará el destino preferido del subcampeón del mundo.

Todas las ofertas que el Barça presentó en las últimas semanas a los capitalinos fueron rechazadas de inmediato. En lugar de entrar en negociaciones, la directiva del Atlético remitió machaconamente a la cláusula de rescisión fijada por contrato, de 500 millones de euros.

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Julian Alvarez al parecer no quiere fichar por el Arsenal

Paralelamente, al parecer se abre la puerta a un traspaso a la Premier League. El campeón inglés, el Arsenal, puja intensamente por Alvarez según el informe y, con la nueva línea del club, tendría así también permiso para acometer su fichaje.

Sin embargo, este escenario fracasa actualmente por el veto del jugador. El delantero rechaza dar el paso a Londres y, en cambio, insiste en fichar por el FC Barcelona, con el que, según informaciones de varios medios españoles, ya tiene un acuerdo desde hace tiempo. El primer contacto se habría producido ya a comienzos de año.

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¿Cómo se produjo la ruptura entre Julian Alvarez y el Atlético de Madrid?

El origen del conflicto se remonta más atrás. En febrero, la dirección del Atlético habría prometido verbalmente al argentino, según la versión del propio jugador, que podría abandonar el club en verano si llegaba una oferta adecuada.

El incumplimiento de esa promesa provocó la ruptura. Durante el Mundial, Alvarez acabó haciendo pública la inquietud cuando dijo que un traspaso era la mejor opción tanto para él como para el Atlético.

Precisamente esas declaraciones agravaron drásticamente el clima entre las partes. Aunque los dirigentes en Madrid aseguraron públicamente hace apenas unos días que no traspasarían al delantero centro bajo ninguna circunstancia, la presión persistente habría obligado ahora a replantear la postura. La situación, sin embargo, sigue bloqueada, ya que la planificación de futuro de Alvarez continúa contemplando un traspaso al Camp Nou.