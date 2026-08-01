Mohamed Salah continuará su carrera en Turquía, pero no en el Besiktas. Los periodistas de fichajes Santi Aouna y Yagiz Sabuncuoglu informan de que el Trabzonspor ha frustrado el traspaso.

El Besiktas incluso ya habría alcanzado un acuerdo personal con Salah. En Estambul esperaba al egipcio un contrato por una temporada, con opción a otra más, y un salario anual de diez millones de euros.

Sin embargo, Salah se ha dejado seducir ahora por el Trabzonspor, un rival directo del Besiktas. Aouna, periodista de Foot Mercato, informa de que el acuerdo se cerrará muy pronto.

El Besiktas está furioso y ya ha puesto fin a las últimas negociaciones. Varios medios hablan de un «giro sensacional».

Salah jugó nada menos que nueve años en el Liverpool y logró grandes éxitos con el club. Entre otras cosas, fue campeón de liga en dos ocasiones y conquistó la Champions League con el Liverpool en 2019.

La pasada temporada, el egipcio firmó una campaña decepcionante, en la que chocó públicamente en varias ocasiones con el ya destituido entrenador Arne Slot. A finales de marzo, la estrella anunció su salida del club, por lo que ahora es agente libre.