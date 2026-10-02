La Federación Portuguesa de Fútbol comenzó a moverse para contener la crisis con Cristiano Ronaldo, tras la salida del capitán de la selección de la concentración del equipo, en un paso que generó una amplia polémica dentro de Portugal durante los últimos días.

Según un informe publicado por el diario "Marca", este viernes, los responsables de la Federación tienen la intención de celebrar una reunión con Ronaldo durante la próxima semana, con el visto bueno del jugador, en un intento de acercar posturas entre todas las partes, incluido el entrenador Jorge Jesus.

La Federación Portuguesa desea devolver la relación con Ronaldo a su cauce natural y poner fin a la crisis actual de forma tranquila, manteniendo la posibilidad de que continúe su trayectoria con la selección nacional y evitando que esta llegue a su fin a causa de los últimos acontecimientos.

Los responsables de la Federación consideran que Ronaldo, al ser una de las mayores leyendas del fútbol portugués, merece un final acorde con lo que ha ofrecido con la camiseta de la selección a lo largo de su carrera, y con el respeto y la dignidad que esta conlleva.

La Federación Portuguesa había emitido un comunicado tras la salida de Ronaldo de la concentración de la selección el martes, en el que se centró en los preparativos deportivos para los próximos partidos, sin entrar en los detalles de la crisis.

En aquel momento, el comunicado decía: "Toda la delegación de la selección mantiene su concentración absoluta en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos fijados".

Muchos pensaron que la Federación Portuguesa estaba molesta por el comportamiento de Ronaldo y que deseaba ignorarlo, especialmente después de haber otorgado el dorsal número 7 a su compañero Rafael Leão en el partido ante Dinamarca, al día siguiente de la crisis.

Pero la realidad, según el informe de "Marca", es que los responsables de la Federación están intentando contener la disputa con Ronaldo y devolver la relación entre ambas partes a su cauce natural.

Además, los responsables de la selección portuguesa se vieron obligados a otorgar la camiseta de Ronaldo a otro jugador, debido a los reglamentos que obligan a las selecciones a que los dorsales de los jugadores de la lista vayan del 1 al 23.

Al mismo tiempo, la selección portuguesa se prepara para disputar su último partido en el presente parón internacional, ante Noruega en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA, prevista para el próximo domingo.