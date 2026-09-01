¡Giro espectacular en el mercado de fichajes! El BVB encuentra sustituto para Giannis Konstantelias

Borussia Dortmund ha reaccionado a la grave lesión de su nuevo fichaje Giannis Konstantelias y está a punto de cerrar la incorporación de Ethan Nwaneri, del Arsenal FC. Así lo informa, entre otros, el periodista de fichajes Fabrizio Romano.

Según esta información, ya existiría un acuerdo verbal, después de que el jugador de 19 años se pronunciara durante la noche previa al Deadline Day del martes a favor de un cambio al BVB, que tomará a Nwaneri cedido por una temporada. Además, Dortmund asumiría el salario completo.

Así, los aurinegros encuentran la alternativa que buscaban para Konstantelias, que en el 2-0 en el estreno de la Bundesliga ante el Hamburger SV sufrió una rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda y, por tanto, estará de baja durante medio año.

El BVB también estaba aparentemente tras un gran talento de Polonia y Nick Woltemade

El lunes, el portal polaco Meczyki había informado además de que el BVB tenía un acuerdo con Marcel Regula, del club de la primera división polaca Zaglebie Lubin.

Según esa información, Dortmund llevaría tiempo siguiendo al internacional sub-21 polaco y ya lo habría observado in situ. Regula rechazó recientemente un traspaso al Burnley FC, de la Segunda división inglesa, según Meczyki ; además del BVB, también el Feyenoord de Róterdam habría mostrado interés. El traspaso por el joven talento estaría, según se desprende, por debajo de los diez millones de euros.

Está por ver si Dortmund podría teóricamente llevar al Signal Iduna Park tanto a Regula como a Nwaneri.

Además de Nwaneri y Regula, el BVB también habría preguntado al Newcastle United por Nick Woltemade en su búsqueda de un sustituto para Konstantelias. Sin embargo, según las informaciones, el internacional alemán se marchará cedido a la Juventus de Turín.

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