Estalló una fuerte disputa entre los organismos responsables del fútbol en el mundo, a raíz de los planes de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para atraer inversiones privadas al Mundial, en medio de una reacción airada de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), llegando la crisis hasta el punto de amenazar con boicotear el Mundial.

La FIFA había anunciado un plan para lanzaruna nueva entidad, con el objetivo de integrar la venta de sus derechos comerciales, que incluyen la retransmisión, el patrocinio, las entradas y las licencias, con la gestión operativa de la organización de sus torneos.

Según el plan propuesto, la Federación Internacional busca recaudar hasta 4.200 millones de dólares de inversores externos, mediante la venta de participaciones minoritarias no controladoras en la nueva entidad, cuyo valor se estima en unos 20.000 millones de dólares.

La FIFA afirma que el proyecto, que necesita la aprobación de las federaciones miembro, podría proporcionar más de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol a lo largo de los próximos cuatro años.

Pero la propuesta provocó la ira de la UEFA, que emitió un comunicado en un tono muy duro, en el que consideró que los planes de la FIFA «cruzaron la línea roja», ante los temores por el impacto de la entrada de inversores en el futuro del deporte y su gestión.

Según la cadena Sky Sports, se espera que las federaciones europeas celebren una reunión de urgencia por internet durante la presente semana para debatir los acontecimientos, con disposición a utilizar la carta del boicot al Mundial si Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional, decide seguir adelante con la ejecución de su plan.

Estos acontecimientos llegan para abrir la puerta a una crisis sin precedentes entre la FIFA y la UEFA, en medio de la posibilidad de que un número de países europeos adopten una postura colectiva, que podría llegar a la amenaza de no participar en el Mundial, en caso de que la Federación Internacional continúe con su plan de atraer inversiones privadas.

Cabe recordar que Andy Burnham, primer ministro británico, anunció su oposición a esta medida, a través de su cuenta en la plataforma «X».