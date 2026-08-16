El Feyenoord vivió un mal domingo al dejar escapar una ventaja de 2-0 ante el Go Ahead Eagles (2-2). En la rueda de prensa, al entrenador Giovanni van Bronckhorst le preguntaron, entre otras cosas, por Shaqueel van Persie, que no entró hasta tres minutos antes del final.

El Feyenoord parecía encaminarse este domingo hacia una tarde soñada tras los goles en la primera parte de Gjivai Zechiël y Ayase Ueda. Después del descanso, el conjunto de Róterdam se vino abajo y el Go Ahead empató por medio de Søren Tengstedt y Stefán Ingi Sigurdarson.

Van Persie entró en el minuto 87, siete minutos después del empate, en sustitución de Luciano Valente. Van Bronckhorst había introducido antes en la segunda mitad a Sem Steijn y Gonçalo Borges como refuerzos ofensivos.

"Shaqueel van Persie es un gran talento", cuenta Van Bronckhorst sobre el Van Persie de diecinueve años. "Eso lo demuestra cada semana, claro. La semana pasada también". Van Persie entró la semana pasada ante el Sparta Rotterdam a falta de ocho minutos para el final.

"Solo que Shaqueel todavía no tiene la base física que sí tienen otros jugadores, porque, naturalmente, ha jugado poco en los últimos tres o cuatro años". Van Persie ha sufrido problemas de lesiones en varias ocasiones en los últimos años. Así, en enero sufrió una grave lesión de rodilla.

A mediados de mayo, Van Persie reapareció durante la preparación. Entonces, a Van Bronckhorst le preguntan si "Van Persie tampoco podría jugar veinte minutos". "Podría ser", responde el entrenador. "Solo que la elección de hoy fue otra".

"Pero esas son, sí, decisiones que tomas durante el partido. Pero que Shaqueel puede jugar como máximo media hora está claro para mí, y también para él", dice Van Bronckhorst, que deja claro que solo ve a Van Persie como delantero centro.

Entonces interviene Valentijn Driessen: "¿Lo hace todavía peor que Borges?" Van Bronckhorst: "Bueno, no lo sé, Valentijn. Es que, naturalmente... Nunca ha jugado como extremo izquierdo, así que no lo sé", concluye el entrenador.