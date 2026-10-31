Giovanni van Bronckhorst se ve obligado a hacer un cambio en la defensa del Feyenoord

El Feyenoord no podrá contar este sábado con Jeremiah St. Juste por una lesión de tobillo en su partido contra el Fortuna Sittard. Giovanni van Bronckhorst ya ha elegido a Javi López como sustituto para el encuentro en De Kuip, que comienza a las 16:30.

Tjark Ernst estará bajo palos ante el Fortuna. Givairo Read ocupará el lateral derecho y López, que rindió bien tras entrar contra el PSV, jugará de lateral izquierdo. Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol serán los centrales del conjunto de Róterdam.

El Feyenoord contará con nombres conocidos en el centro del campo. Charles Vanhoutte y Oussama Targhalline se encargarán de las tareas defensivas, mientras que Gjivai Zechiël tendrá libertad para buscar la portería del Fortuna.

Tampoco hay sorpresas en el ataque del equipo local. Anis Hadj Moussa (derecha) y Luciano Valente (izquierda) ocuparán las bandas ante los de Limburgo. Nacho Ferri será el delantero centro del líder de la VriendenLoterij Eredivisie.

El Feyenoord empezó de forma desastrosa la semana pasada ante el PSV, pero aun así logró sumar un punto (1-1). El Fortuna marcó en el último instante contra el Excelsior y consiguió así tres puntos importantes en casa.

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Alineación del Fortuna Sittard: Branderhorst; Guth, Van Ottele, Hubner; Pinto, Brittijn, 'T Zand, Dahlhaus; Ihattaren, Descotte; Zeefuik.